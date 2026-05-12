Μετά από ένα διάστημα πιο ζεστών και σχετικά ήπιων συνθηκών, ο καιρός από την Τετάρτη και στη συνέχεια παρουσιάζει σταδιακή μεταβολή, με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά, πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων κατά τόπους στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Η αφρικανική σκόνη υποχωρεί, βελτιώνοντας σταδιακά την ατμόσφαιρα, ενώ μέχρι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος κατά διαστήματα χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα.

Τετάρτη 13/5 – Τοπικές μπόρες στα βόρεια και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Την Τετάρτη, ο καιρός στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα ξεκινήσει γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ μόνο τις θερμές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες σε Θεσσαλία και ορεινά της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη με σχηματισμό ομίχλης, ενώ η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, παραμένοντας όμως σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 2 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά τους 26, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τους 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς και τοπικά έως 30, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στα γύρω ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Πέμπτη 14/5 – Άστατος καιρός με μπόρες στα ηπειρωτικά

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα επικρατούν από το πρωί αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στη συνέχεια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα ξεκινήσει πιο ήπιος και γενικά αίθριος, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από αργά το απόγευμα και να σταματούν μέχρι το βράδυ στις περισσότερες περιοχές.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί πλήρως από τη χώρα, με αποτέλεσμα αισθητή βελτίωση της ατμόσφαιρας. Οι άνεμοι στα βορειοανατολικά θα πνέουν βόρειοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δυτικοί 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και θα επανέλθει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 15/5 – Βελτιωμένος καιρός με τοπική αστάθεια

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, οι οποίες τοπικά θα είναι πιο αυξημένες αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ και στα νότια πιο ενισχυμένοι έως 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Τάση Σαββατοκύριακου – Ήπιος καιρός με τοπικές μπόρες

Μέχρι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα συνεχίσει με ήπιες θερμοκρασίες και κατά διαστήματα τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση ή προβλήματα.