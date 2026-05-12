Περίπου πέντε μήνες μετά την έναρξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, CrediaBank και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ανακοίνωσαν χθες (11/5) την υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης του 70% των μετοχών της δεύτερης στην πρώτη, έναντι 8,75 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο γ’ τρίμηνο του έτους (ως τον Σεπτέμβριο), περιλαμβάνει Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της Παντελάκης, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωσή της.

Στη συναλλαγή δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Παντελάκης (50%) στην εταιρεία AssetWise Capital Management. Η συμφωνία για την εξαγορά της Παντελάκης σηματοδοτεί την είσοδο της CrediaBank στις επενδυτικές υπηρεσίες και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές. Η τράπεζα ποντάρει στην αύξηση των εσόδων της από προμήθειες, διαφοροποιώντας τις πηγές των εσόδων της. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και είναι από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Euronext Athens και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Ολοκληρώθηκε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Ολοκληρώθηκε ο ποδηλατικός γύρος ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με τη συμμετοχή 20 επαγγελματικών ομάδων και 120 αθλητών, μεταξύ των οποίων και οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας, την οποία στηρίζει η ΔΕΗ ως μεγάλος χορηγός. Παράλληλα, εργαζόμενοι της ΔΕΗ Cycling Team πήραν μέρος σε δύο ανοιχτούς αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Οι αθλητές διένυσαν συνολικά 863,8 χλμ., περνώντας μέσα από 5 περιφέρειες της χώρας και προσφέροντας υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και εντυπωσιακές εικόνες.

Νέα πώληση από το CVC

Η Blackstone, ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, ανακοίνωσε χθες ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Skroutz από το CVC Capital Partners, χωρίς να ανακοινωθεί το τίμημα της εξαγοράς. Οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου στο πλαίσιο της συναλλαγής, όμως και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας με τον Γιώργο Χατζηγεωργίου να παραμένει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO). Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026, υπό την αίρεση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Χρηματοδότηση 5 αρδευτικών έργων

Διασφαλισμένη είναι η χρηματοδότηση της δημόσιας συμβολής στα πέντε αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΘΟ, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των έργων προχωρά κανονικά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. Παρά την απένταξη της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου από το ΤΑΑ, η απαιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση συνολικού ύψους 157,4 εκατ. ευρώ έχει ήδη διασφαλιστεί μέσω του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ. Πρόκειται για τα έργα αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού των δικτύων άρδευσης του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Ταυρωπού, μεταφοράς και διανομής νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης, του αρδευτικού δικτύου Υπέρειας Λάρισας – Ορφανών Καρδίτσας, τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία φράγματος Μιναγιώτικου και τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων και συνοδά έργα (Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και βασικά έργα αξιοποίησης αρδευτικού νερού).

Συνεργασία για αποθήκευση ενέργειας

Επενδύσεις σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) ισχύος 1 έως 10 MW που θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσαν η Eurobank και ο Ομιλος Κτίστωρ. Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία και διασύνδεση μπαταριών που θα συμμετέχουν στην ελεύθερη αγορά ενέργειας. Ο Ομιλος Κτίστωρ θα συμβάλλει στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων (κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, τεχνολογική υποστήριξη – EMS/SCADA – και εκπροσώπηση στην αγορά ενέργειας), ενώ η Eurobank θα παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των έργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας που θα υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο δίκτυο και θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος.

25+1 ημέρες άδεια

Νέα πολιτική αδειών θα ανακοινώσει σήμερα η Eurobank, καθιερώνοντας τουλάχιστον 25 ημέρες κανονικής άδειας για όλους τους εργαζομένους της από την πρώτη χρονιά και ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας. Μάλιστα, η νέα πολιτική θα ανταμείβει με μία επιπλέον ημέρα τους εργαζόμενους που θα δηλώνουν και θα προγραμματίζουν τις άδειές τους εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, με σχετική ευελιξία.

Συζητήσεις για το καλώδιο

Στη Λευκωσία στρέφεται το ενδιαφέρον της ενεργειακής διπλωματίας, καθώς σήμερα 12 και αύριο 13 Μαΐου πραγματοποιείται το άτυπο συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. Στο περιθώριο των εργασιών αναμένεται να τεθεί εκ νέου το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου μέσω του Great Sea Interconnector (GSI), με αφορμή και το κοινό αίτημα Αθήνας και Λευκωσίας προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για χρηματοδότηση του έργου.