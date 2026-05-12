Η Ισπανία ανακοίνωσε τη λίστα προεπιλογής των 55 ποδοσφαιριστών για το Μουντιάλ 2026, που επέλεξε ο Ντε Λα Φουέντε. Στη συγκεκριμένη λίστα δεν περιλαμβάνονται οι προηγούμενοι αρχηγοί της Ρόχα στο Euro, Καρβαχάλ και Μοράτα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 34χρονος δεξιός μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης, που αποτελεί σύμβολο της ομάδας, δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Καρβαχάλ είχε κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική το 2014 και, μετά από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας, πλέον κάνει ένα διάλειμμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν η απόφαση ήταν δική του ή του προπονητή.