Ακόμη τέσσερις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της σεζόν, όμως στον Άρη έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται κινητικότητα ενόψει της επόμενης ημέρας και του συνολικού σχεδιασμού.

Τα πράγματα ήρθαν έτσι ώστε η ομάδα να διαθέτει… μπόλικο χρόνο για να οργανώσει τα επόμενα βήματα, τόσο σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας όσο και στο κομμάτι του ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα είχαν ήδη πραγματοποιηθεί κάποιες επαφές σε διάφορα επίπεδα, άλλες πιο προχωρημένες και άλλες περισσότερο διερευνητικού χαρακτήρα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει νέα σειρά επαφών με συγκεκριμένες πλευρές, ενώ παράλληλα θα ανοίξουν και νέοι κύκλοι συζητήσεων όσον αφορά προσθήκες, ανανεώσεις και… ξεσκαρτάρισμα το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

Θεωρείται βέβαιο ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα στραφούν και στην αγορά του εξωτερικού. Ηδη ψάχνεται άλλωστε, ωστόσο η συγκεκριμένη κατεύθυνση θα απασχολήσει πιο έντονα από τον Ιούνιο και έπειτα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα πρωταθλήματα. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο Άρης φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ελληνική αγορά, εξετάζοντας πιο προσεκτικά διαθέσιμες επιλογές. Αυτό δεν αφορά μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές, αλλά και ξένους που αγωνίζονται ήδη στην Ελλάδα. Σχεδόν όλα, με την προϋπόθεση ότι τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται και έτσι ο Άρης δεν θα μπει σε διαδικασία αγορών.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια διαφορετική μεταγραφική φιλοσοφία που δείχνει να υιοθετεί η ομάδα, με στόχο –μεταξύ άλλων– την επιλογή πιο «δοκιμασμένων» λύσεων από το εγχώριο πρωτάθλημα. Η λογική είναι να ενισχυθεί το ρόστερ με παίκτες που μπορούν να προσαρμοστούν άμεσα, χωρίς μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλιματισμού. Συν φυσικά το οικονομικό που αποτελεί σημαντικό παράγοντας, από τη στιγμή που είναι δεδομένη η μείωση του μπάτζετ.

Αυτό είναι το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό στην αλλαγή μεταγραφικής πολιτικής στην οποία φαίνεται να προσανατολίζεται ο Άρης. Η φετινή χρονιά ήταν η πιο πολυδάπανη των τελευταίων ετών και δεν έφερε τίποτε παραπάνω στην ομάδα. Οπότε η διαφοροποιήση στα οικονομικά δεδομένα μοιάζει μονόδρομος για τους Θεσσαλονικείς.

Το κατά πόσο αυτή η κατεύθυνση θα διατηρηθεί, αναμένεται να φανεί μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Τότε θα μπει και ο Άρης στην ουσία του πράγματος, τότε θα γίνει πιο ξεκάθαρο εάν θα επιμείνει στην προσέγγιση την οποία φαίνεται να έχει για την ώρα…