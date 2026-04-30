Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος ο οποίος άνοιξε πυρ και επιτέθηκε κατά των δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο Αθηνών και κατά του υπαλλήλου του ΕΦΚΑ.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του, ομόφωνα αποφάσισαν να μείνει προσωρινά κρατούμενος.

Η κόρη και μία από τις ανιψιές του 89χρονου κατηγορούμενου μιλήσαν στην εκπομπή του Mega στο «Live News», επιχειρώντας να δώσουν τη δική τους εικόνα για τον άνθρωπο που κατηγορείται για τις δύο ένοπλες επιθέσεις με πέντε τραυματίες.

Οι δύο γυναίκες, που τον γνώριζαν όσο λίγοι, προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα του και να εξηγήσουν πώς οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη. Η μοναχοκόρη του, που ζει πλέον στις ΗΠΑ, επιρρίπτει ευθύνες σε συγγενείς, τους οποίους κατηγορεί ότι επεδίωκαν όπως αναφέρει να εκμεταλλευτούν την περιουσία του πατέρα της. Υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει για την επιδείνωση της κατάστασής του, χωρίς όμως κανείς να ανταποκριθεί.

«Και όταν εγώ έκανα Ελλάδα το 22′ που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του που είπε ότι δεν τον προσέχανε. Της το είχα πει της θείας μου ότι ”ξέρεις κάτι θεία; Έχει πρόβλημα. Πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν μ’ ακούει, δεν μου μιλάει, στην κόρη μου δεν μιλάει”. Λέω πείτε του, πείτε του να πάει σε έναν γιατρό».

Η κόρη του 89χρονου υποστηρίζει ότι οι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν όταν ανακάλυψε πως ο πατέρας της είχε μεταβιβάσει την περιουσία του στην αδερφή και την ανιψιά του.

«Και μου λέει όχι, μου λέει, ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και. Κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω τι λες ρε; Κατάληξη ήταν μετά από δυο μέρες τρεις να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του, ότι εγώ δε θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μού έκοψε και την καλημέρα. Μετά από εκεί και μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά για να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά εκεί που χρειαζόμουνα, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του, στην ανιψιά του».

Η ίδια δηλώνει πως «λυπάται για εκεί που έφτασε ο πατέρας της» και θυμάται ότι απέναντι στην οικογένειά της ήταν πάντα ήρεμος και δοτικός.

Ανιψιά του 89χρονου: «Τον φιλοξενούσα στο σπίτι μου –-Ήταν ήρεμος, αλλά μιλούσε για απειλές»

Η ανιψιά του 89χρονου, με την οποία ο ηλικιωμένος συγκατοικούσε στα Άνω Πατήσια, επιμένει ότι το σπίτι όπου έμεναν ήταν δικό της και αρνείται κάθε υπόνοια εκμετάλλευσης. Όπως λέει, τον φιλοξενούσε συχνά όταν ερχόταν στην Αθήνα και του είχε παραχωρήσει κλειδιά.

«Τον φιλοξενώ στο σπίτι μου επί της οδού Ανθέων όποτε έρχεται στην Αθήνα. Μάλιστα του έχω δώσει και κλειδιά για το σπίτι. Απέναντι σε μένα και στην οικογένειά μου ήταν ήρεμος, καλός και δοτικός, καθώς δεν είχε άλλους συγγενείς ως στήριγμα και μας είχε σαν οικογένειά του. Και απέναντι στους γείτονες συμπεριφερόταν κανονικά, όμως δεν είχε πολλές επαφές».

Η ίδια περιγράφει την τελευταία τους μέρα μαζί, όταν έπιναν καφέ το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγες ώρες πριν φύγει για τη Μεσσηνία.

«Την Τρίτη το πρωί ξύπνησα γύρω στις 07:00 και εκείνος ήταν ήδη ξύπνιος. Κάτσαμε και ήπιαμε καφέ και καθόλη την διάρκεια ήταν ήρεμος, συμπεριφερόταν κανονικά όπως συμπεριφέρεται κάθε μέρα. Από την προηγούμενη ημέρα μου είχε πει ότι θα φύγει για Χανδρινό και μου ανέφερε πάλι ότι θα σκοτώσει. Αφού ήπιαμε καφέ, περί ώρα 08:20 χτύπησε ένας ταξιτζής το θυροτηλέφωνο για να κατέβει, όμως εκείνος δεν ήταν έτοιμος και μέχρι να ετοιμαστεί πέρασε περίπου μισή ώρα».

Προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν

Η ανιψιά αναφέρει ότι είχε ακούσει τον θείο της να απειλεί στο παρελθόν, αλλά δεν πίστευε πως θα υλοποιήσει τις απειλές του. Όπως περιγράφει, ο 89χρονος θεωρούσε πως του είχαν κάνει μάγια και είχε εμμονή με μια παλιά διαμάχη με το ΙΚΑ για ένσημα που – όπως έλεγε – του στέρησαν τη σύνταξη.

«Γενικά ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, πίστευε ότι του είχαν κάνει μάγια και για αυτό τον λόγο είχε χωρίσει με την πρώην σύζυγό του. Τουλάχιστον δέκα χρόνια μας έλεγε ανά διαστήματα ότι θα σκοτώσει τα άτομα που τον αδίκησαν, αναφερόμενος σε μια διαμάχη που είχε με το ΙΚΑ, σχετικά με κάποια ένσημα για τα οποία δεν του έδιναν σύνταξη».

«Εκείνος εργαζόταν σαράντα χρόνια στην Αμερική και όταν γύρισε στην Ελλάδα, δεν του έδιναν σύνταξη για κάποια ένσημα που είχε εδώ. Ανέφερε συνέχεια ότι τον αδίκησαν, καθώς έχασαν το βιβλιάριο του με τα ένσημα. Μάλιστα κινήθηκε νομικά, αλλά έχασε το δικαστήριο. Έκτοτε ανέφερε ότι θα τους σκοτώσει αυτούς που τον αδίκησαν για να πάρει εκδίκηση. Όχι για την σύνταξη αλλά όπως ανέφερε γιατί αποκάλεσαν ”Γενίτσαρο”, το οποίο μας έλεγε ότι τον πρόσβαλε. Εμείς δεν του δίναμε σημασία».

Η κόρη του επιβεβαιώνει ότι ο πατέρας της είχε όπλο στο σπίτι, το οποίο είχε δείξει και στην εγγονή του. «Το πιστόλι το είχε στο σπίτι. Το είχε δείξει και στην κόρη μου. Τελευταία φορά που είχε έρθει η κόρη μου να δει που είχε έρθει Ελλάδα και τον είχε πάει και το είχε δει», λέει χαρακτηριστικά.

Ο 89χρονος περνούσε μεγάλα διαστήματα στο χωριό του, κοντά στην Πύλο, ενώ όταν βρισκόταν στην Αθήνα έμενε στο σπίτι της ανιψιάς του. Εκείνη θυμάται πως κάποτε της είχε αναφέρει ότι είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρείο, χωρίς να μπορεί να το επιβεβαιώσει.

«Μου είχε αναφέρει ότι γύρω στο 2018 είχε πάει στα Δικαστήρια και στον εισαγγελέα, κρατώντας μαζί του φυσίγγια, τα οποία τα άφησε στο γραφείο του και του είπε συγκεκριμένα ‘’Εγώ ό,τι είχα να κάνω το έκανα. Είναι δικιά σας η υπόθεση από εδώ και πέρα, εσείς είστε τα Δικαστήρια και εάν δεν την λύσετε αυτή την φορά σας φέρνω τα φυσίγγια, αλλά την επόμενη θα φέρω την καραμπίνα’’. Έπειτα μου είπε ότι τον έκλεισαν στο ψυχιατρείο».