Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν επικίνδυνο συνδυασμό γεωπολιτικής αστάθειας και έντονης πληθωριστικής πίεσης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν υψηλό τετραετίας, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι.

Το αδιέξοδο του πολέμου με το Ιράν και η αποκάλυψη ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει σχέδια για «σύντομα και ισχυρά» στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών υποδομών έχουν προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Παρά την έντονη μεταβλητότητα, με το αργό πετρέλαιο τύπου Brent να αγγίζει προσωρινά τα 126,31 δολάρια πριν υποχωρήσει κάτω από τα 114, το κόστος της ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 30% μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες. Οι τιμές είχαν ξεκινήσει από τα 72 δολάρια πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας κλίμα ανησυχίας για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Κρίση στο Στενό του Ορμούζ και διεθνείς επιπτώσεις

Το γεωπολιτικό αδιέξοδο επικεντρώνεται στο Στενό του Ορμούζ, μια δίοδο στρατηγικής σημασίας από την οποία διέρχεται καθημερινά το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο Πρόεδρος Τραμπ παραμένει αμετακίνητος στη στρατηγική του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, συνδέοντας την άρση του με την πλήρη εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προειδοποιεί για ένα «νέο κεφάλαιο» στην περιοχή, απειλώντας με πλήρη έλεγχο της διόδου και εξουδετέρωση των «εχθρικών καταχρήσεων».

Αυτή η στρατηγική «ασφυξίας» ωθεί διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, να προειδοποιούν για αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά 24% εντός του έτους, εξέλιξη που μπορεί να πλήξει σε βάθος την παγκόσμια οικονομία.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ και η νέα ενεργειακή τάξη

Πέρα από τη σύγκρουση, στη Μέση Ανατολή διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα στην ενεργειακή διπλωματία. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ θεωρείται από τους αναλυτές της Washington Post ως «στρατηγική χειραφέτηση» και όχι απλώς οικονομική διαφωνία. Τα Εμιράτα αρνούνται πλέον να ακολουθούν τις επιταγές της Σαουδικής Αραβίας, σηματοδοτώντας την αποδυνάμωση του ιστορικού καρτέλ.

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει μια Μέση Ανατολή που μετατρέπεται σε πολυπολικό πεδίο ανταγωνισμού, όπου το εθνικό συμφέρον υπερισχύει των παραδοσιακών συμμαχιών. Χωρίς το «δίχτυ ασφαλείας» ενός ενωμένου ΟΠΕΚ, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε φάση πρωτοφανούς αβεβαιότητας.

Αντίκτυπος στις κοινωνίες και την αγορά

Οι συνέπειες για τους πολίτες είναι ήδη αισθητές. Στη Μεγάλη Βρετανία, η τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευθεί στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ αγγίζει τα 2,26 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 0,55 ευρώ σε σχέση με την προπολεμική περίοδο. Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή της βενζίνης ανέρχεται στα 4,30 δολάρια το γαλόνι, περιορίζοντας σημαντικά το όφελος από τις πρόσφατες φοροελαφρύνσεις.

Η πίεση μεταφέρεται και στις επιχειρήσεις, με τις αεροπορικές εταιρείες να αυξάνουν τους ναύλους και τη γεωργία να πλήττεται από την κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ουρίας και των λιπασμάτων, γεγονός που απειλεί να εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής τροφίμων για το υπόλοιπο του έτους.

Αβεβαιότητα στις αγορές και ανησυχία των κεντρικών τραπεζών

Η ανησυχία των αναλυτών στρέφεται πλέον στη διάρκεια του «ενεργειακού σοκ». Ο Τζερόμ Πάουελ της Federal Reserve και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρώπης τηρούν στάση αναμονής, αναγνωρίζοντας ότι η ακριβή ενέργεια απειλεί να ανατρέψει την εύθραυστη ισορροπία της αγοράς εργασίας.

Ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας υποχωρούν, οι δείκτες στη Wall Street εμφανίζουν μικτή εικόνα, με την αισιοδοξία γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως προσωρινό ανάχωμα. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα είναι αν η παγκόσμια οικονομία μπορεί να αντέξει το κόστος μιας Μέσης Ανατολής που αναδιαμορφώνεται μέσα από τις φλόγες του πολέμου και την κατάρρευση των παλιών ενεργειακών βεβαιοτήτων.