Ο Κέβιν Γουόρς πλησίασε χθες ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, αφού οι Ρεπουμπλικανοί στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας ενέκριναν την προώθηση του διορισμού του στην ολομέλεια της Γερουσίας για τελική ψηφοφορία.

Εκτός σημαντικού απροόπτου ο Γουόρς, ο οποίος διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011, αναμένεται ότι θα αναλάβει τελικά την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας. Ωστόσο, παρέμενε ασαφές εάν η Γερουσία θα προλάβαινε να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης του Γουόρς πριν από τις 15 Μαΐου, όταν και λήγει η θητεία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ.

Για εβδομάδες ο διορισμός του Γουόρς είχε βρεθεί σε τέλμα, όσο η κυβέρνηση Τραμπ ερευνούσε τον Πάουελ για υπερβάσεις κόστους που σχετίζονται με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της Fed. Ο Πάουελ, μαζί με πολλούς γερουσιαστές και άλλους παράγοντες της αγοράς, θεωρούσαν την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη, μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας του προέδρου Τραμπ για να πιέσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής της Fed να μειώσουν τα επιτόκια.

Αυτό είχε οδηγήσει το σημαντικό μέλος των Ρεπουμπλικανών στην Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας, τον γερουσιαστή Τομ Τίλις, να αρνηθεί να εγκρίνει τον διορισμό του Γουόρς – τουλάχιστον μέχρι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς να σταματήσουν την έρευνά τους για τον Πάουελ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα έπαυσε την έρευνα κατά του Πάουελ και ο Τίλις υποστήριξε αμέσως τον Γουόρς, τον οποίο ο γερουσιαστής χαρακτήρισε ως άκρως κατάλληλο για τον κορυφαίο ρόλο της Fed.

Η ψηφοφορία της Επιτροπής χθες, με 13 ψήφους υπέρ και 11 κατά, κατέγραψε όλους τους Δημοκρατικούς να αντιτίθενται στον Γουόρς. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η κορυφαία εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Τραπεζών, τον έχει επανειλημμένα αποκαλέσει «μαριονέτα» και έχει αμφισβητήσει κατά πόσον μπορεί να διαχειριστεί κατάλληλα τη νομισματική πολιτική του έθνους χωρίς να υποκύψει στην επιρροή του Λευκού Οίκου.

Η Γουόρεν και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για τα οικονομικά του Γουόρς. Θα είναι ίσως ο πλουσιότερος πρόεδρος της Fed στην ιστορία λόγω των προσωπικών επενδύσεών του.

Ο ίδιος έχει υποσχεθεί να εκποιήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν επικρίνει τον Γουόρς τόσο για το χρονοδιάγραμμα αυτών των πωλήσεων όσο και για την έλλειψη διαφάνειας γύρω από αυτές.

Σταθερά επιτόκια αλλά με διαφωνίες

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC), η επιτροπή της Fed που είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις των επιτοκίων, διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού σε δολάρια αμετάβλητο στο τρέχον εύρος-στόχο 3,5% έως 3,75%. Αυτό έγινε εν μέσω ανησυχιών για αυξημένο πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2% που θέτει η Fed.Όμως για πρώτη φορά από το 1992, τέσσερα από τα δώδεκα μέλη της ειδικής επιτροπής είχαν διαφορετική άποψη για την νομισματική πολιτική και μόνο οι οκτώ ψήφισαν για να μην αλλάξει το κόστος δανεισμού.

Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου πρόκειται να λήξει επίσημα στις 15 Μαΐου, αν και η θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed διαρκεί κανονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2028. Η χθεσινή συνεδρίαση της Fed για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής ήταν, εκτός απροόπτου, η τελευταία με πρόεδρο τον Τζερόμ Πάουελ.