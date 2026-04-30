Το βράδυ της Πέμπτης (30/04), η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στην «Ulker Sports Arena» για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Ευρωλίγκας, μετά τη νίκη των Τούρκων με 89-78 στο πρώτο ματς.

Όπως συνέβη και στην πρεμιέρα, έτσι και τώρα αναμένεται εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στις εξέδρες της Κωνσταντινούπολης. Η διοίκηση της Φενέρ έχει φροντίσει να μοιράσει στους φιλάθλους ειδικά μπλουζάκια, δημιουργώντας ένα ενιαίο σκηνικό, με το σύνθημα «Στον δρόμο προς την Αθήνα» να ξεχωρίζει.