Με άκρως κολακευτικά λόγια για την ποιότητα του Παναθηναϊκού μίλησε ο προπονητής Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε break με το… καλησπέρα στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται εκ νέου στη «Roig Arena» για το Game 2.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για τη δεύτερη αναμέτρηση και έβγαλε το καπέλο στους πράσινους λέγοντας πως είναι φτιαγμένοι για να σηκώσουν το τρόπαιο της Euroleague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαρτίνεθ:

«Το πλεονέκτημα έδρας γίνεται καθοριστικό αν η σειρά φτάσει σε πέμπτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες που έχουν αγωνιστεί σε πολλές παρόμοιες καταστάσεις, και δεν νομίζω ότι αυτό θα τους επηρεάσει.

Προτιμάμε να παίζουμε στην έδρα μας, αλλά μπορούμε επίσης να χάσουμε στην έδρα μας, όπως έχουμε ήδη χάσει μερικά παιχνίδια φέτος. Δεν νιώθουμε ανίκητοι εντός έδρας, όπως ακριβώς δεν νιώθουμε ηττημένοι εκ των προτέρων όταν παίζουμε εκτός έδρας με οποιονδήποτε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους».