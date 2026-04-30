Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η υπόθεση της 5χρονης Μαρία Κλάρα Αγκίρε Λισμπόα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε αυτοσχέδιο τάφο στην αυλή του σπιτιού της, καλυμμένο με τσιμέντο.

Η σορός του παιδιού εντοπίστηκε πίσω από την κατοικία όπου ζούσε με τη μητέρα της και τον πατριό της, σε περιοχή δυτικά του Σάο Πάολο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν παραδεχθεί την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος προήλθε από ασφυξία, καθώς βρέθηκε χώμα στην αναπνευστική οδό, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο το παιδί να ήταν ζωντανό όταν θάφτηκε. Παράλληλα, καταγράφηκαν τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται ότι προηγήθηκαν του θανάτου.

Η σορός της 5χρονης εντοπίστηκε στα μέσα Οκτωβρίου του 2025 σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον θάνατο περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο παππούς της δήλωσε την εξαφάνισή της, ενώ ήδη υπήρχαν αναφορές προς τις κοινωνικές υπηρεσίες για προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον και απειλές από τον πατριό.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκε και ηχητικό μήνυμα του κατηγορούμενου προς τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η μικρή είναι νεκρή, ζητώντας να διακοπεί κάθε επικοινωνία.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές συνθήκες και απόκρυψη σορού, ενώ εξετάζονται και καταγγελίες για κακοποίηση. Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάιο.