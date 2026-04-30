Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τον να επικεντρωθεί στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και να αποφεύγει, όπως είπε, την παρέμβαση στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της «ιρανικής πυρηνικής απειλής».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ σημείωσε ότι:«ο Καγκελάριος της Γερμανίας θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία (όπου είναι εντελώς αναποτελεσματικός!), και να φτιάξει τη διαλυμένη χώρα του, ειδικά στο Μεταναστευτικό και στην Ενέργεια, και λιγότερο χρόνο στην παρέμβαση σε εκείνους που ξεφορτώνονται την πυρηνική απειλή του Ιράν, καθιστώντας έτσι τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ένα ασφαλέστερο μέρος!».

Η ανάρτηση του Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο των επανειλημμένων επικρίσεων που έχει διατυπώσει προς Ευρωπαίους ηγέτες για τη στάση τους απέναντι στη Μόσχα και τις διεθνείς κρίσεις ασφαλείας.