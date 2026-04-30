Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μετατραπεί σε σύμβολο της αστικής μικροκινητικότητας, προσφέροντας έναν γρήγορο και οικολογικό τρόπο μετακίνησης στις πόλεις. Παρά τη δημοτικότητά τους, η ραγδαία εξάπλωση των συσκευών αυτών έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από την ασφάλεια και τη ρύθμιση της χρήσης τους, οδηγώντας πολλές πόλεις σε αυστηρούς περιορισμούς ή ακόμη και πλήρεις απαγορεύσεις.

Ηνωμένες Πολιτείες: Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την πολιτεία και την πόλη. Μέχρι το 2025, 28 πολιτείες και η Ουάσιγκτον D.C. έχουν τροποποιήσει τη νομοθεσία τους, καθορίζοντας όρια ηλικίας, ταχύτητας και ειδικές ζώνες κυκλοφορίας.

Καλιφόρνια: Από τις απαγορεύσεις στη ρύθμιση

Στο Σαν Φρανσίσκο, το 2018 επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών, ύστερα από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα εταιρειών όπως οι Bird, Lime και Spin. Στη συνέχεια, η πόλη θέσπισε αυστηρό σύστημα αδειοδότησης, επιτρέποντας τη λειτουργία μόνο εγκεκριμένων παρόχων. Σήμερα, διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ρυθμιστικά πλαίσια στις ΗΠΑ.

Το West Hollywood έχει επιβάλει από το 2018 πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών, ενώ το Beverly Hills διατήρησε την απαγόρευση επικαλούμενο λόγους ασφάλειας και έλλειψη νομικού πλαισίου.

Νέα Υόρκη: Νομιμοποίηση με κανόνες

Η Νέα Υόρκη είχε απαγορεύσει για χρόνια τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, μέχρι που το 2020 η Πολιτεία προχώρησε στη νομιμοποίησή τους. Από τις 9 Οκτωβρίου 2024, οι μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούνται πρέπει να συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα ασφαλείας, όπως UL 2849, UL 2271 ή EN 15194.

Τα πατίνια οφείλουν να κινούνται σε ποδηλατόδρομους όπου είναι διαθέσιμοι, ενώ απαγορεύεται η χρήση τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 30 mph. Παράλληλα, το υπό εξέταση νομοσχέδιο Priscilla’s Law προβλέπει υποχρεωτική καταχώριση και πινακίδες κυκλοφορίας για ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Άλλες πόλεις των ΗΠΑ

Στη Honolulu της Χαβάης ισχύει πλήρης απαγόρευση, με πρόστιμα για τους παραβάτες. Οι πόλεις Charleston και Columbia στη Νότια Καρολίνα διατήρησαν τις απαγορεύσεις που επέβαλαν το 2018 και 2019 αντίστοιχα.

Οι Auburn και Tuscaloosa στην Αλαμπάμα έχουν επίσης απαγορεύσει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, ενώ η Ατλάντα στη Τζόρτζια έχει θεσπίσει απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 2 π.μ. και 4 π.μ. λόγω ζητημάτων ασφάλειας και ηχορύπανσης.

Στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, από το 2024 απαιτείται όλα τα πατίνια να ασφαλίζονται σε δημόσια σημεία στάθμευσης ποδηλάτων, ώστε να αποφεύγεται η ακαταστασία στα πεζοδρόμια.

Απαγορεύσεις σε επίπεδο Πολιτείας

Παρότι οι περισσότερες πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση, οι Pennsylvania και Delaware εξακολουθούν να απαγορεύουν πλήρως τα ηλεκτρικά πατίνια. Η Delaware απαγορεύει τη χρήση τους σε δρόμους, πεζοδρόμια και αυτοκινητοδρόμους.

Επιπλέον, 17 πολιτείες δεν επιτρέπουν τη χρήση σε πεζοδρόμια, ενώ αρκετές απαγορεύουν την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 20 mph.

Ευρώπη: Από τη ρύθμιση στις απαγορεύσεις

Στο Παρίσι, μετά από δημοψήφισμα το 2023 όπου το 89% των συμμετεχόντων ψήφισε υπέρ της απομάκρυνσης των κοινόχρηστων πατινιών, η πόλη προχώρησε σε πλήρη απαγόρευση. Οι εταιρείες Lime, Dott και Tier απέσυραν τους στόλους τους έως την 1η Σεπτεμβρίου 2023, αν και τα ιδιωτικά πατίνια παραμένουν νόμιμα.

Η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση και τη μεταφορά ηλεκτρικών πατινιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω κινδύνου έκρηξης μπαταριών. Στο Λονδίνο, τα ιδιωτικά πατίνια θεωρούνται μηχανοκίνητα οχήματα και απαγορεύεται η χρήση τους σε δημόσιους δρόμους χωρίς άδεια και ασφάλιση.

Από τον Ιούλιο 2025, η Ολλανδία θα απαιτεί άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση και πινακίδες για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πιο αυστηρές της Ευρώπης.

Καναδάς και Αυστραλία: Αυστηρές αποφάσεις

Στο Τορόντο, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τον Μάιο του 2024 να διατηρήσει την πλήρη απαγόρευση, απορρίπτοντας τη συμμετοχή στο επαρχιακό πιλοτικό πρόγραμμα. Η χρήση, στάθμευση και φύλαξη πατινιών απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, ενώ η τοπική συγκοινωνία TTC έχει απαγορεύσει τις συσκευές με μπαταρίες λιθίου έως τον Απρίλιο του 2025.

Στη Μελβούρνη, τον Αύγουστο του 2024, το δημοτικό συμβούλιο τερμάτισε τα συμβόλαια με δύο εταιρείες ενοικίασης, αφαιρώντας τα πατίνια από τους δρόμους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την κατάληψη των πεζοδρομίων.