Με μια παγκόσμια πρεμιέρα στη Μικρή Επίδαυρο. Εμφαση στον χορό με δημιουργούς από την Ιρλανδία, την Παλαιστίνη, το Ιράν, την Ιταλία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα και τις φωνές πολιτισμών που απουσιάζουν από το δυτικό αφήγημα (Παλαιστίνη, Λίβανος, Αλγερία, Ιράν). Με ενεργοποίηση εναλλακτικών χώρων όπως το Στάδιο της αρχαίας Επιδαύρου και η Αρχαία Αγορά στην Αθήνα, με μια ταινία – αφιέρωμα στον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Γιώργο Λούκο και μεταμεσονύκτιες δράσεις, το Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου υπόσχεται ένα πλούσιο σε εκδηλώσεις καλοκαίρι, με την αυλαία να σηκώνεται στις 29 Μαΐου στους χώρους της Πειραιώς 260, που συμπληρώνουν δύο δεκαετίες δυναμικής παρουσίας πλέον στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

Στον κατάμεστο χώρο Δ που είχε μεταμορφωθεί για τις ανάγκες της φετινής παρουσίασης του προγράμματος, καθώς ένα τεράστιο Π από χρωματιστά τραπέζια είχε καταλάβει τον χώρο της σκηνής, και με φόντο τη νέα εντυπωσιακή και ανοικτή σε ερμηνείες οπτική ταυτότητα του θεσμού που υπογράφουν οι polkadot design, τους εκπροσώπους του Τύπου και του καλλιτεχνικού κόσμου υποδέχθηκε το νέο δίδυμο διοίκησης του θεσμού: η πρόεδρος του ΔΣ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία, αφού επεσήμανε ότι το Φεστιβάλ αποδίδει τιμή στο παρελθόν και προσβλέπει στο μέλλον, προσκάλεσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον φλανέρ, όπως χαρακτήρισε τον καταξιωμένο και γνώριμο του Φεστιβάλ σκηνοθέτη, Μιχαήλ Μαρμαρινό, να παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα.

Μικρή Επίδαυρος

Τι θα δούμε λοιπόν πέραν του Ηρωδείου και του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου, των οποίων το πρόγραμμα είναι ήδη γνωστό; Η μικρή Επίδαυρος θα φιλοξενήσει ένα φεστιβάλ αυτόνομο, πολυπρισματικό και θεματικά ανεξάρτητο από το μεγάλο θέατρο.

Στην ορχήστρα της θα εμφανιστούν οι Ευριπίδης Λασκαρίδης, Μάρτα Γκουρνίτσκα, Κ. Βήτα, Θοδωρής Γκόνης, Κορνήλιος Σελαμσής και Χάρης Φραγκούλης, Χαράλαμπος Γωγιός, ενώ η αυλαία θα πέσει με την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Βιριπάγεφ, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ, με τίτλο «I-ONE», που πραγματεύεται τον μύθο της Μήδειας σε ένα δυστοπικό μέλλον.

Ασκληπιείο και Στάδιο

Μέσα από μια περιπατητική περφόρμανς θα ενεργοποιηθεί η σχέση θεατών και αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου στην Επίδαυρο, ενώ στο Στάδιο εγκαινιάζεται η νέα θεματική «ένας συνθέτης, ένα έργο, μια ηθοποιός» από τους Δημήτρη Καμαρωτό που καταπιάνεται με την «Αλκηστη» και Ζήση Σέγκλια που «ακολουθεί» τον «Οιδίποδα». Η φετινή περιοδική έκθεση διερευνά τον Χορό ως ζωντανή συλλογική δράση.

48 εκδηλώσεις στην Πειραιώς

Με την πρεμιέρα της πολυεπίπεδης μουσικής παράστασης «Σλήμαν ΙΙΙ» του Χάινερ Γκέμπελς, εμπνευσμένη από τα ημερολόγια του ανασκαφέα της Τροίας, ανοίγει η Πειραιώς 260 (29-31/5 και 1/6). Στις στιγμές που ξεχωρίζουν από τις 48 εκδηλώσεις στην Πειραιώς είναι αναμφίβολα η παράσταση «Ο Αϊνστάιν στην παραλία», βασισμένη σε μια ιδέα των Μπομπ Ουίλσον και Φίλιπ Γκλας (30/5).

Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη «Grauts» που επανεξετάζει τη σύγκρουση Πενθέα – Διονύσου από τις «Βάκχες» με ψυχεδελική μουσική (6-7/6). H παράσταση με γλυπτά που θα κατασκευάζονται και θα καταστρέφονται στη σκηνή υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Στεφανίας Γουλιώτη και τον τίτλο «Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ» (8-11/6). Το ντοκιμαντέρ του Ηλία Γιαννακάκη για τον Γιώργο Λούκο (13/6).

Η ερμηνεία του βραβευμένου με τον Αργυρό Λέοντα Χορού της Μπιενάλε της Βενετίας Κινέζου Τάο Γε (13-14/7). H θεατρική περφόρμανς με άξονα το φαγητό του Νοτιοκορεάτη Τζάχα Κου που τιμήθηκε με το μέγα ευρωπαϊκό βραβείο θεάτρου (16-17/6). Η προβολή του έργου της Εύας Στεφανή «Πρόγονοι» που αποτελεί ένα μωσαϊκό μνήμης (23/6). Η επιστροφή στο Φεστιβάλ της Ισπανίδας Ανχέλικα Λίντελ, που προσεγγίζει το σεπούκου (χαρακίρι) ως στοχασμό πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και το όριο (28-30/6).

«Τα παιδιά της Μήδειας» με την υπογραφή του Μίλο Ράου, που συναντά για τρίτη φορά το ελληνικό κοινό (4-5/7). Η παράσταση – ντοκιμαντέρ «Η γη της επαγγελίας» της Γεωργίας Μαυραγάνη για τις επιπτώσεις του τέλους της λιγνιτικής εποχής στη Δυτική Μακεδονία (14-15/7). Η εμφάνιση του Λευτέρη Πανταζή στις «Βάκχες» με την υπογραφή της αιρετικής Λένας Κιτσοπούλου (20-22/7). Tο «Us», η χορογραφία της ταλαντούχας Μαρίας Χάσαπη (22-23/7). H παράσταση της βραζιλιάνας δημιουργού και βραβευμένης με τον Χρυσό Λέοντα για το Θέατρο στην Μπιενάλε της Βενετίας (2022) Κριστιάν Ζαταΐ με τη δική της εκδοχή στον «Εχθρό του λαού» του Ιψεν (26-27/7).

Μεταμεσονύκτια

Τον δικό της κύκλο αποκτά η σύγχρονη μουσική – C Music Now – που σύμφωνα με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό φιλοδοξεί να την επανασυστήσει σε διάλογο με τις άλλες τέχνες ως ισότιμο συνομιλητή τους. Μεταμεσονύκτιες προβολές παραστάσεων θεάτρου και χορού που δεν μπορούν να ξανασυμβούν υπόσχεται η νέα ενότητα «Εναστρες Νύχτες», ενώ για 13 βραδιές το πρόγραμμα «Αφτερ» θα μετατρέπει την Πειραιώς 260 – μόλις αλλάξει η ημέρα – σε σκηνή για live και DJ sets.

Πρώτη εμφάνιση φέτος και για τις «Πυγολαμπίδες» – ανοιχτές συζητήσεις και παρουσιάσεις για την καλλιτεχνική δημιουργία, τη μνήμη της παράστασης και την πολιτική έρευνα – όπως και για το «Gen 260», ένα νέο μίνι φεστιβάλ μέσα στο Φεστιβάλ που θα αναδεικνύει φρέσκες ιδέες δημιουργών που έχουν μόλις αποφοιτήσει από τις σχολές σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου και του ΑΠΘ. Το Φεστιβάλ και φέτος θα βγει εκτός των καθιερωμένων χώρων καθώς, μεταξύ άλλων, θα ενεργοποιήσει το Τροχόσπιτο με την Ολια Λαζαρίδου και προτείνει έναν περίπατο με ΤΝ στην Αρχαία Αγορά από τον Γιώργο Δρίβα. Από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου το Φεστιβάλ θα ξανασυναντηθεί με το κοινό επαναλαμβάνοντας τις παραστάσεις για τις οποίες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον.