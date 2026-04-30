Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η επερχόμενη ταινία του, «Οδύσσεια», θα έχει μικρότερη διάρκεια από την προηγούμενη δημιουργία του, το «Oppenheimer», τονίζοντας ωστόσο πως «πρόκειται για μια επική ταινία, όπως απαιτεί το θέμα της».

Η βιογραφική ταινία «Oppenheimer» του 2023 είχε διάρκεια περίπου τριών ωρών – το μέγιστο που μπορεί να προβληθεί σε προβολέα IMAX. Όπως αποκάλυψε ο Nolan στο Associated Press, η νέα ταινία θα είναι συντομότερη, χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί ακόμη η ακριβής διάρκειά της.

Η ταινία περιγράφεται ως «μυθική επική περιπέτεια δράσης» και έχει γυριστεί σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία φιλμ IMAX. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, τον θρυλικό βασιλιά της Ιθάκης, ο οποίος προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά από χρόνια πολέμου.

Το καστ και οι πρώτες εικόνες

Σύμφωνα με το Variety, το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης τους Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνθαλ . Ανάμεσα στις σκηνές ξεχωρίζουν η εισβολή του Οδυσσέα στην Τροία με τον Δούρειο Ίππο, η εμφάνιση του Κύκλωπα και οι μάχες με τους νεκρούς που ανασταίνονται από τη γη.

Η πρόκληση της διάρκειας και η πίεση της προσδοκίας

Η διάρκεια της «Οδύσσειας» έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς το έργο του Ομήρου περιλαμβάνει πλήθος επεισοδίων. Πολλοί θεωρούν πως ο Nόλαν θα χρειαστεί να παραλείψει ορισμένα σημεία της ιστορίας, αν και οι ταινίες του συνήθως διακρίνονται για τον γρήγορο ρυθμό τους.

«Η πίεση είναι τεράστια» παραδέχτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σχετικά με τη νέα του ταινία. «Όποιος αναλαμβάνει την “Οδύσσεια” επωμίζεται τις προσδοκίες των θεατών σε όλο τον κόσμο για το επικό σινεμά και αυτό συνεπάγεται μια τεράστια ευθύνη.

Αυτό που έμαθα [γυρίζοντας την τριλογία του «The Dark Knight»] είναι ότι αυτό που θέλει το κοινό από μια ταινία που βασίζεται σε μια αγαπημένη ιστορία και χαρακτήρες, είναι μια δυνατή και ειλικρινής ερμηνεία. Θέλουν να ξέρουν ότι ο δημιουργός έδωσε τον καλύτερό του εαυτό. Πραγματικά προσπάθησα να κάνω την καλύτερη δυνατή ταινία» συμπλήρωσε.

Ο Νόλαν είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Empire ότι «χρησιμοποίησε περισσότερα από 600.000 μέτρα φιλμ» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες. Ο Ματ Ντέιμον ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τον σκηνοθέτη μετά το «Interstellar» και το «Oppenheimer», αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα ενώ ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Ιούλιο.