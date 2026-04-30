Ενα άρθρο, τρεις θέσεις για τις τράπεζες, μια συνάντηση. Αρχίζουν να τον παίρνουν στα σοβαρά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, οι τραπεζίτες. Εκεί που δεν τον «έβλεπαν», κι όχι βέβαια γιατί είχαν… καταρράκτη (!), τώρα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι καλή ιδέα να τον έχουν απέναντι. Και σήμερα, συναντώνται μαζί του για να του εξηγήσουν τις θέσεις τους, σε μια προσπάθεια να τον πείσουν ότι αυτό που βλέπει, και επισημαίνει, «δεν είναι αυτό που νομίζει». Για να πραγματοποιηθεί λοιπόν η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, προηγήθηκε ένα σκληρό άρθρο του αρχηγού της αντιπολίτευσης στο vima.gr προ 10ημέρου, με το οποίο ο Ανδρουλάκης ζητούσε από την κυβέρνηση να επιβληθεί έκτακτη φορολογία στις τράπεζες για τα κέρδη τους τα τελευταία δύο χρόνια, για τον αναβαλλόμενο φόρο (ζητούσε επιτάχυνση της απόσβεσης) και για την κατάργηση των χρεώσεων επί της διατήρησης καταθετικών λογαριασμών.

Η ένταση του άρθρου, και μια σχετική τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, παραμέρισαν τις λογικές τού «εντάξει μωρέ και που τα λέει, και τι έγινε», με αποτέλεσμα οι τραπεζίτες να αποστείλουν κοινή απαντητική επιστολή, πολυσέλιδη και επεξηγηματική, και να ζητήσουν συνάντηση με τον κ. Ανδρουλάκη, προκειμένου να του εξηγήσουν αναλυτικότερα όσα ανέφεραν στην επιστολή τους. Ο Ανδρουλάκης αποδέχθηκε την πρόσκληση, η συνάντηση όπως προαναφέρω θα πραγματοποιηθεί σήμερα, και ναι… «κάτι αλλάζει»…

Σκληρό ροκ

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη, γιατί δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησαν ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε κι έναν μηχανισμό προπαγάνδας – από τα media και τα social media – για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό».

Ανδρουλάκης έφα, χθες το πρωί στο Mega, στην εκπομπή του Ιορδάνη και της Ανθής. Αν μιλάμε για «σκληρό ροκ», αυτή είναι πλέον η εκδοχή του. Κι όλα όσα ειπώθηκαν μέσα σε πέντε-έξι αράδες, είναι αυτά που θα ακούτε συχνότερα από εδώ και πέρα, καθώς περιγράφει το περιεχόμενο του διμέτωπου που αποφάσισε πλέον να διεξαγάγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί με την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα σε 10-15 μέρες, θα έχει να αντιμετωπίσει και εκείνος από τα αριστερά του, πλην φυσικά τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Ωραίες μέρες προμηνύονται…

Το Μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα

Παρεμπιπτόντως, αύριο, πρώτα ο Θεός, και για λόγους σημειολογικούς (Πρωτομαγιά, μέρα αγώνων και μνήμης), το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα, θα δώσει στη δημοσιότητα το Μανιφέστο, του νέου κόμματος, υπό τον τίτλο «Πρόταση για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για μια κανονική… σεντονιάδα, περίπου 8.000 λέξεων, τουτέστιν για να έχετε μια εικόνα, περί τις 9 με 10 σελίδες εφημερίδας!!!

Θα είναι λέει, η πρόταση του αρχηγού για τη χώρα, και θα είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει κάνει εδώ και μήνες η 11μελής ομάδα εργασίας, υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη.

«Οι βουλευτές δεν είναι βοηθοί»

Ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την κατάσταση που καταγράφεται στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ειδικά μετά την ανοιχτή επιστολή των «πέντε» στα «ΝΕΑ»), δήλωσε από το Ναύπλιο, τα ακόλουθα τα οποία καταγράφω λέξη προς λέξη (έχω και εγώ τον σκοπό μου):

«Είμαστε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι».

Γιατί το έκανα αυτό; Διότι βουλευτής, μέλος αυτής της ΚΟ, αλλά έξω από τον κύκλο του προέδρου Κυριάκου (για την ακρίβεια, απέναντι), με παρακάλεσε να σημειώσω, ως απάντηση, τα ακόλουθα, πράγμα το οποίο κάνω ευχαρίστως, διότι, με ξέρετε, εμένα, με συναρπάζει η ίντριγκα:

«Ο πρόεδρος κάνει ένα λάθος. Οι βουλευτές δεν είναι για να βοηθούν την κυβέρνηση, η κυβέρνηση ανήκει στους βουλευτές, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Χωρίς τη στήριξή της, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση, και δεν θα υπήρχαν και υπουργοί που διόρισε ο Πρωθυπουργός. Οι βουλευτές δεν είναι βοηθοί κανενός. Επιτελούν συγκεκριμένο έργο, και αυτό όπως δείχνει με τις πράξεις του έως τώρα ο Πρωθυπουργός, δεν αναγνωρίζεται».

Ραντεβού στα «μαρμαρένια αλώνια» της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 7ης Μαΐου…

Με το βλέμμα στην 7η Μαΐου

Συνομίλησα χθες επίσης, επί όλων αυτών, με τύπο, ο οποίος έχει τη φήμη της «κουβαρίστρας», καθώς όλη μέρα κάνει βόλτες στα καφενεία πέριξ της γνωστής πλατείας (Κολωνακίου), και με ένα τηλέφωνο στο χέρι, συνομιλεί διαρκώς με παράγοντες, αγνώστου σε εμένα, ταυτότητας. Τον πέτυχα, σε ένα διάλειμμα της εργώδους παρουσίας του στην πλατεία, στο ανακαινισμένο καφέ του ΡΙΤ, όπου το κεντρικό θέμα των παρεών ήταν η επιστολή στα «ΝΕΑ» των πέντε βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους».

– Αλήθεια, πώς το πήραν το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου; ρώτησα.

– Πώς θέλεις να το πήραν; Οπως θα το έπαιρνε κάποιος που πάει να κάνει ντους, κι από λάθος πέφτει πάνω του ζεματιστό νερό, μου απάντησε.

Δεν επέμεινα περισσότερο επ’ αυτού, δεν είχε νόημα, τα είπε όλα ο τύπος, με είκοσι πέντε λέξεις.

Ρώτησα όμως αν είχε ακούσει κάτι για τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της προσεχούς Πέμπτης 7 Μαΐου. Αν θα πραγματοποιηθεί, και κυρίως πώς θα πραγματοποιηθεί. Η απάντηση:

– Φυσικά θα πραγματοποιηθεί, δεν άκουσα κάτι για αναβολή. Τώρα, το πώς θα πραγματοποιηθεί, δεν ξέρω. Ομως γίνεται μετά τον πρόεδρο που θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να δοθεί ο λόγος σε βουλευτές που θα χαλάσουν την ωραία εικόνα;

Δεν γίνεται, θα συμφωνήσω.

Βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται τα ξημερώματα απόψε, από την Πρωτομαγιά του 1976, όταν ο Αλέκος Παναγούλης σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και η επέτειος έδωσε την αφορμή για την κυκλοφορία μιας αφιερωματικής έκδοσης, στον κορυφαίο έλληνα αντιστασιακό κατά της χούντας των συνταγματαρχών. Η έκδοση που φέρει τον τίτλο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ: ΑΠΕΙΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ» θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια μεγάλης εκδήλωσης την προσεχή Τέταρτη 6 Μαΐου 2026, στις 8 το βράδυ, στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ). Την έκδοση επιμελήθηκαν οι Ν. Σηφουνάκης και Θ. Πετρίδης, μέλη της γραμματείας της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας (ΕΔΗΝ) της οποίας ο Α. Παναγούλης υπήρξε γραμματέας, και περιλαμβάνει:

φωτογραφίες του Παναγούλη, που τον απεικονίζουν μέσα στην αίθουσα του Στρατοδικείου, όταν δικάστηκε για την απόπειρα κατά του δικτάτορα Παπαδόπουλου.

31 κείμενα ιστορικών, συγγραφέων, ποιητών, σκηνοθετών, καθηγητών, δημοσιογράφων, μουσικών, ηθοποιών, που αναφέρονται στον Α. Παναγούλη, κείμενα διεθνών προσωπικοτήτων, καθώς και δικά του κείμενα και ποιήματα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν για τον Παναγούλη αγωνιστές της αντίστασης και ο αδελφός του Στάθης Παναγούλης. Στο δε καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, η Μαρία Φαραντούρη και ο Γιώργος Νταλάρας θα τραγουδήσουν μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδωράκη ποιήματα του αγωνιστή, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος θα διαβάσει το ποίημα του Παναγούλη, «Σκηνές – Μνήμες».