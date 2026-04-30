Τεράστια θλίψη προκαλεί η ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα με πατίνι στα Μακρίσια Ηλείας, το απόγευμα της Τετάρτης (29/4). Ενός παιδιού που, οδηγώντας το αγαπημένο του πατίνι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τη ζωή του σε μια στιγμή.

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Mονάκριβε Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελε μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026…. Καλό μου παιδάκι…», γράφει στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με φωτογραφίες, η μητέρα του 13χρονου.

Θρήνος στην Ηλεία – Πάνω από μια ώρα γινόταν ΚΑΡΠΑ

H τοπική κοινωνία είναι σε σοκ από την είδηση του θανάτου του 13χρονου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη σε κεντρική οδική αρτηρία του χωριού. Ο 13χρονος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει σταθμευμένο όχημα στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας ελιγμό που τον έφερε σε μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κρεστένων, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατό να σωθεί. Λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, περιγράφοντας τις δραματικές προσπάθειες ανάνηψης του 13χρονου.

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο – ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο.

Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε βάρος του οδηγού του οχήματος, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.

Η κηδεία του άτυχου 13χρονου θα γίνει αύριο, Πρωτομαγιά στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μακρισίων.