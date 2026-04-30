Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από μια αποστολή-ρεκόρ διάρκειας άνω των 300 ημερών, η οποία περιλάμβανε συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν και τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών κινήσεων, το αεροπλανοφόρο θα αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και θα επιστρέψει στη βάση του στη Βιρτζίνια στα μέσα Μαΐου. Την εξέλιξη είχε μεταδώσει πρώτο το Washington Post.

Η άφιξη του USS George H.W. Bush στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα σήμανε ότι τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα επιχειρούσαν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή – κάτι που δεν είχε συμβεί από το 2003 – εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται επίσης στην περιοχή από τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης με την Τεχεράνη.

Το USS Gerald R. Ford κατέρριψε φέτος το αμερικανικό ρεκόρ για τη μακροβιότερη ανάπτυξη αεροπλανοφόρου μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, παραμένοντας στη θάλασσα σχεδόν δέκα μήνες, από τον απόπλου του από τον ναύσταθμο του Νόρφολκ τον Ιούνιο.

Την 295η ημέρα εν πλω, το πλοίο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 294 ημερών που κατείχε το USS Abraham Lincoln από το 2020, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, σύμφωνα με στοιχεία του US Naval Institute News.

Η παρατεταμένη αποστολή έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες για το πλήρωμα, που παραμένει για μεγάλα διαστήματα μακριά από τις οικογένειές του, καθώς και για την επιβάρυνση του πλοίου και του εξοπλισμού του, το οποίο είχε ήδη αντιμετωπίσει περιστατικό πυρκαγιάς που προκάλεσε εκτεταμένες επισκευές.

Οι επιχειρήσεις και οι προκλήσεις της αποστολής

Σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αναφέρθηκε στη μακρά αποστολή του USS Gerald R. Ford, σημειώνοντας ότι είχε προηγηθεί διαβούλευση με το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο επισήμανε ζητήματα ετοιμότητας και συντήρησης.

«Πολλές φορές οι επιχειρησιακές απαιτήσεις – είτε στη Southcom είτε στη Centcom απαίτησαν πρόσθετα μέσα σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που, μέσα από μια δύσκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οδήγησε στην παράταση της αποστολής», δήλωσε ο Hegseth, αναφερόμενος στις διοικήσεις των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

Το USS Gerald Ford ξεκίνησε την αποστολή του με πορεία προς τη Μεσόγειο Θάλασσα, προτού κατευθυνθεί στην Καραϊβική τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης ναυτικής ανάπτυξης στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Στη συνέχεια συμμετείχε σε στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, πριν αναπτυχθεί εκ νέου προς τη Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις με το Ιράν κλιμακώνονταν. Το αεροπλανοφόρο έλαβε μέρος στις πρώτες φάσεις της σύγκρουσης από τη Μεσόγειο, προτού διέλθει τη Διώρυγα του Σουέζ και εισέλθει στην Ερυθρά Θάλασσα στις αρχές Μαρτίου. Ωστόσο, πυρκαγιά σε χώρο του πλοίου το ανάγκασε να επιστρέψει στη Μεσόγειο για επισκευές, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι συνθήκες διαβίωσης του πληρώματος. Η συνολική διάρκεια της αποστολής των 295 ημερών υπολείπεται του ρεκόρ της ψυχροπολεμικής περιόδου, το οποίο κατέχει το USS Midway, με 332 ημέρες εν πλω το 1972–1973.

