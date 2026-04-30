Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για το πώς και αν μπορεί να εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία φουντώνει, με εκατέρωθεν αιχμές και επιχειρήματα.

Ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο για «επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη» τοποθέτηση. Όπως είπε, η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα οδηγούσε «με μαθηματική βεβαιότητα» σε τρεις συνέπειες: «λουκέτα στις επιχειρήσεις, αύξηση της ανεργίας και περαιτέρω ακρίβεια για τους πολίτες».

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει την προαιρετική τετραήμερη εργασία, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου, επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη. «Είναι άλλο πράγμα να δίνεις τη δυνατότητα εφαρμογής με δικλίδες ασφαλείας και άλλο αυτό που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αγνοεί την πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν το 95% της ελληνικής οικονομίας. «Ένας επιχειρηματίας με επτά εργαζόμενους, αν χρειαστεί να προσλάβει τρεις επιπλέον για να καλύψει το ίδιο ωράριο, θα βρεθεί σε αδιέξοδο», είπε, προσθέτοντας πως το αυξημένο κόστος θα μετακυλιστεί τελικά στους πολίτες.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, για να γίνει ευχάριστος, έκανε μια πρόταση που “τινάζει στον αέρα” το σύνολο των επιχειρήσεων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε υπερψηφίσει την προαιρετική τετραήμερη εργασία όταν αυτή θεσπίστηκε από την κυβέρνηση.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ: Τα πέντε «γιατί» της τετραήμερης εργασίας

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται την πρότασή του, απαντώντας στις κυβερνητικές επικρίσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε πέντε σημεία επεξήγησης που αναδεικνύουν τη λογική πίσω από την πρόταση για την τετραήμερη εργασία.

Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, η πρόταση αφορά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε μεγάλες επιχειρήσεις, με πάνω από 20 εργαζόμενους, και σε θέσεις έντασης διανοίας, όχι χειρωνακτικής εργασίας. Η εφαρμογή θα γίνεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις, με αρχικά φορολογικά κίνητρα, και συνδέεται με την ευρύτερη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή.

Όπως αναφέρουν, «η Ελλάδα έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, το οποίο ταιριάζει σε οικονομίες γνώσης και άρα είναι συμβατό με το μοντέλο των μειωμένων ωρών εργασίας». Ωστόσο, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας «δεν αξιοποιεί αυτό το ανθρώπινο δυναμικό», γεγονός που οδηγεί πολλούς νέους στο εξωτερικό.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, που θα επενδύσει στα πεδία των νέων τεχνολογιών και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες –όπως τονίζεται– «όχι μόνο είναι συμβατές με το 4ήμερο, αλλά επωφελούνται από αυτό».

Η Χαριλάου Τρικούπη επικαλείται έρευνα του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, να «καλύψει» το 10% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. «Η πρόταση έχει βαρύ ιδεολογικό πρόσημο», επισημαίνουν, «καθώς λειτουργεί ως εργαλείο αναδιανομής: σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το “περισσότερο”».

Κεντρικό ρόλο στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχουν οι κοινωνικοί εταίροι, καθώς «η όποια επέκταση του μέτρου θα προκύψει μέσα από διαβούλευση με τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις». Όπως τονίζεται, «η μετάβαση δεν θα γίνει άναρχα».

Τα βήματα εφαρμογής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πρόταση, το ΠΑΣΟΚ εισηγείται:

1. Εξαντλητική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς.

2. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή καταχρήσεων.

3. Κίνητρα για επιχειρήσεις που υιοθετούν μειωμένο χρόνο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

4. Σταδιακή εφαρμογή ανά κλάδο, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.

«Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να βαφτίζουμε την υπερεργασία “ευελιξία” ή κανονικότητα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά από τη Χαριλάου Τρικούπη.