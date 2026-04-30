Το ΠΑΣΟΚ σηκώνει το γάντι απέναντι στις κυβερνητικές επιθέσεις και υπερασπίζεται την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τετραήμερη εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Χαριλάου Τρικούπη καταθέτει πέντε σημεία επεξήγησης που συμπληρώνουν την πρόταση.

Σύμφωνα με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζομένων) και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας.

Η πρόταση, όπως επισημαίνεται, θα εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για την πιλοτική εφαρμογή της. Επί της ουσίας αφορά την μετάβαση στην τετραήμερη εργασία, έρχεται σε συνδυασμό με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και την Τ.Ν. στην παραγωγή.

Πιο συγκεκριμένα, λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, «η Ελλάδα μέσω της υψηλού επιπέδου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλα τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ταιριάζει σε οικονομίες γνώσης και άρα συμβατό με το μοντέλο των μειωμένων ωρών εργασίας. Δυστυχώς το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν είναι προσαρμοσμένο στο ανθρώπινο δυναμικό που παράγουμε με αποτέλεσμα να έχουμε μια οικονομία χαμηλής παραγωγικότητας και οι νέοι μας να φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς προτείναμε την δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας ο οποίος θα επενδύσει στα πεδία των νέων τεχνολογιών, των νεοφυών επιχειρήσεων κ.ο.κ που όχι απλά είναι συμβατά με το 4ήμερο αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι επωφελούνται από αυτό».

Αναφέρουν, παράλληλα, την έρευνα του ΟΟΣΑ η οποία δείχνει οτι η ΑΙ θα μπορούσε μέσω την αύξησης της παραγωγικότητας να «καλύψει» το 10% των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Εκτιμούν πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έχει «βαρύ ιδεολογικό πρόσημο», καθώς λειτουργεί και ως εργαλείο αναδιανομής: «Σε μια αγορά όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα», σχολιάζουν, το ερώτημα δεν είναι αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το “περισσότερο”».

Οπως επισημαίνεται, στο κέντρο της αλλαγης αυτής το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βάζει τους κοινωνικούς εταίρους, οπότε «η όποια επέκταση του μέτρου θα έλθει μέσα από διαβούλευση με τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις. Με λίγα λόγια η μετάβαση δεν θα γίνει άναρχα».

Για να λειτουργήσει η πρόταση, το ΠΑΣΟΚ προτείνει:

1. Εξαντλητική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς.

2. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή καταχρήσεων.

3. Κίνητρα για επιχειρήσεις που υιοθετούν μειωμένο χρόνο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών.

4. Σταδιακή εφαρμογή ανά κλάδο, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.

Αυτό που δεν χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να βαφτίζουμε την υπερεργασία “ευελιξία” ή κανονικότητα», σχολιάζουν από την Χαριλάου Τρικούπη.