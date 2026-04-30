Οι μοβ μέδουσες συνεχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας ανησυχία σε λουόμενους και παραθεριστές. Η επαφή με αυτά τα ασπόνδυλα κνιδόζωα συνήθως προκαλεί ένα επώδυνο αλλά ακίνδυνο τσούξιμο, ωστόσο σε άτομα με ευαισθησία τα συμπτώματα μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.

Το tanea.gr παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στην παραλία ή στο εξοχικό – από τσίμπημα μέδουσας και δήγμα σκορπιού έως επαφή με αχινό ή μέλισσα – ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι.

Η μοβ μέδουσα και τα χαρακτηριστικά της

Η μοβ μέδουσα ή τσούχτρα (Pelagia noctiluca) είναι μικρή, εντυπωσιακά ποικιλόχρωμη και καλυμμένη από κεντριά στα πλοκάμια και στην καμπάνα της. Η παρουσία της καθιστά το μπάνιο δυσάρεστο για πολλούς, καθώς τα τσιμπήματά της είναι επώδυνα και τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αν και σπάνια είναι επικίνδυνα.

Συμπτώματα και πρώτες βοήθειες

«Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, που μπορεί να είναι επικίνδυνες για ευαίσθητα άτομα», αναφέρουν οι ειδικοί του ΕΟΔΥ.

Τα συμπτώματα από επαφή με μέδουσα περιλαμβάνουν πόνο σαν κάψιμο, κοκκινίλα, αποτύπωμα της μέδουσας στο δέρμα, καθώς και ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, έμετο, διάρροια ή δύσπνοια. Εάν εμφανιστούν συστηματικά συμπτώματα, όπως υπόταση, βράγχος φωνής ή απώλεια συνείδησης, απαιτείται άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Για την αντιμετώπιση, οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ συνιστούν να αφαιρούνται προσεκτικά τα πλοκάμια χωρίς τη χρήση γυμνών χεριών. Η περιοχή πρέπει να ξεπλυθεί με θαλασσινό νερό – ποτέ με γλυκό – και να καθαριστεί με άμμο αν χρειάζεται. Στη συνέχεια εφαρμόζεται πάγος ή κρύες κομπρέσες, ενώ συνιστάται κορτιζονούχα κρέμα ή αντιισταμινικά χάπια για ανακούφιση. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, είναι απαραίτητη η επίσκεψη σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο.

Άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί

Οι μοβ μέδουσες δεν είναι οι μόνες απειλές στη θάλασσα. Σύμφωνα με γιατρούς του ΕΚΑΒ, επικίνδυνες καταστάσεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης κοράλλια, αχινοί, σκυλόψαρα, γατόψαρα, δράκαινες, σκορπίνες και σαλάχια.

Συμπτώματα: Συνήθως περιορίζονται τοπικά με πόνο, κοκκινίλα και πρήξιμο, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιαστούν ναυτία, έμετος ή ακόμη και αναφυλαξία.

Αντιμετώπιση: Αν υπάρχει ξένο σώμα, αφαιρείται και το τραύμα καθαρίζεται. Στην περίπτωση αχινού, οι ακίδες αφαιρούνται με αποστειρωμένο τσιμπιδάκι ή με βύθιση του σημείου σε ζεστό (όχι καυτό) νερό για 30 λεπτά. Έπειτα εφαρμόζεται αντιισταμινική αλοιφή και, σε περίπτωση αναφυλακτικού σοκ, απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση.

Σφήκες και μέλισσες

Οι σφήκες και οι μέλισσες προσελκύονται από μυρωδιές αντηλιακών και γλυκών φρούτων, γεγονός που τις φέρνει κοντά στους ανθρώπους. Γίνονται επιθετικές μόνο όταν αισθάνονται απειλή, επομένως πρέπει να αποφεύγονται οι έντονες κινήσεις.

Συμπτώματα: Έντονος πόνος, οίδημα, κοκκινίλα και φαγούρα, που υποχωρούν σε λίγες ώρες ή ημέρες. Σε ευαίσθητα άτομα μπορεί να προκληθούν γενικευμένα συμπτώματα, όπως ναυτία ή αναφυλαξία.

Αντιμετώπιση: Αφαίρεση του κεντριού, ψυχρά επιθέματα και αντιισταμινικές αλοιφές. Σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς τα τσιμπήματα υμενοπτέρων ενδέχεται να αποβούν θανατηφόρα.

Σκορπιοί

Οι σκορπιοί εντοπίζονται τόσο σε παραθαλάσσιες όσο και σε ορεινές περιοχές. Αν και προκαλούν φόβο, λίγα είδη – όπως το Centoyroides Exilicanda – μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση.

Συμπτώματα: Το δήγμα μοιάζει με τσίμπημα μέλισσας και συνοδεύεται από πρήξιμο, φαγούρα, πόνο ή μούδιασμα. Μπορεί να εμφανιστούν ναυτία, έμετος, σιελόρροια, πυρετός, ταχυκαρδία ή ακόμη και σπασμοί. «Ο θάνατος μπορεί να προέλθει λόγω καρδιακής ή αναπνευστικής ανεπάρκειας».

Αντιμετώπιση: Σε ήπιες περιπτώσεις εφαρμόζονται ψυχρά επιθέματα και χορηγούνται αναλγητικά. Αν παρουσιαστούν καρδιακά ή αναπνευστικά συμπτώματα, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια.