Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που στεγάζεται σε κτίριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε διαμερίσματα που βρίσκονται στους δύο ορόφους πάνω από το κατάστημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ούτε έχει γίνει κάποιος απεγκλωβισμός.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Ειδικότερα διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα

Εκάβης και Αφροδίτης

Αφροδίτης και Πηνελόπης

Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου