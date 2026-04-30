Ο αστεροειδής Άποφις αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη το 2029, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επιστημονική παρατήρηση αλλά και για ενίσχυση της παγκόσμιας ετοιμότητας απέναντι σε διαστημικές απειλές.

Οι αστρονόμοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο τεράστιος αυτός αστεροειδής δεν θα συγκρουστεί με τη Γη, ωστόσο θα περάσει πιο κοντά από τους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών. Οι μετρήσεις ραντάρ δείχνουν ότι ο αστεροειδής Άποφις έχει μήκος περίπου 450 μέτρων και ύψος 170 μέτρων.

Η διέλευσή του στις 13 Απριλίου 2029 – ημέρα Παρασκευή και 13 – θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, γεγονός που έχει κινητοποιήσει διεθνή σχέδια παρακολούθησης του αστεροειδούς. Οι επιστήμονες στοχεύουν να αξιοποιήσουν το φαινόμενο για την ανάπτυξη σεναρίων πλανητικής άμυνας.

Η αποστολή Apophis EX στον αστεροειδή

Η εταιρεία Exploration Labs (ExLabs), με έδρα τη Νότια Καλιφόρνια, παρουσίασε στο Space Symposium του Κολοράντο την πρώτη εμπορική αποστολή «rideshare» βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης, με την ονομασία Apophis EX. Η αποστολή στοχεύει να συναντήσει τον Άποφις πριν και μετά το πέρασμά του από τη Γη, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την πλανητική άμυνα και τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος.

Εμπορική προσέγγιση στην πλανητική άμυνα

Ο συνιδρυτής της ExLabs και πρόεδρος του Planetary Defense Trust, James Orsulak, υπογραμμίζει ότι η αποστολή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή, όπου η εξερεύνηση του διαστήματος γίνεται πιο επαναλαμβανόμενη, συνεργατική και εμπορικά βιώσιμη. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες αποστολές, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την πρόσβαση.

«Ο προϋπολογισμός της NASA για την πλανητική άμυνα είναι μικρότερος από το 1% του συνολικού της προϋπολογισμού. Αυτό δεν αρκεί για να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος», τόνισε ο Orsulak.

Η ExLabs επιδιώκει να μετατρέψει το πέρασμα του Άποφις σε ένα παγκόσμιο γεγονός, με ζωντανή κάλυψη και συνεργασίες με εταιρείες όπως η IMAX. «Θα μπορούσαμε να έχουμε τηλεθέαση μεγαλύτερη από το Super Bowl», είπε χαρακτηριστικά ο Orsulak, προσθέτοντας ότι ήρθε η ώρα «η επιστημονική φαντασία να γίνει επιστημονικό γεγονός».

Αστεροειδής Άποφις: Το πάνελ για την Πλανητική Άμυνα κατά του

Κατά τη διάρκεια του Space Symposium, ο Orsulak προήδρευσε μιας ομάδας ειδικών με θέμα την κατάσταση της πλανητικής άμυνας και τις δυνατότητες ανάπτυξης επαναλαμβανόμενων αποστολών σε αστεροειδείς. Στο πάνελ συμμετείχαν προσωπικότητες όπως ο Jim Bridenstine, πρώην διοικητής της NASA, ο οποίος τόνισε τη σημασία του εμπορικού ανταγωνισμού για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Ο David Bearden από το Jet Propulsion Laboratory υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης του ρίσκου και αξιοποίησης των ευκαιριών μέσα από διαφορετικές μεθόδους εκτροπής αστεροειδών, όπως βαρυτικοί ελκυστές, κινητικές επιθέσεις ή πυρηνικές εκρήξεις. «Πρέπει να μάθουμε ποιες τεχνικές λειτουργούν και πότε», σημείωσε.

Ο πρώην αστροναύτης της NASA Edward Lu, επικεφαλής του Asteroid Institute και συνιδρυτής του B612 Foundation, τόνισε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για την εκτροπή αστεροειδών. «Είναι μια διαδικασία πολλών βημάτων που πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις συνθήκες», είπε.

Σύμφωνα με τον Lu, η πρόοδος του ιδιωτικού τομέα είναι ραγδαία. «Η ταχύτητα της αλλαγής είναι εντυπωσιακή. Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο όπου μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα διαστημόπλοιο σε έναν χρόνο», κατέληξε.