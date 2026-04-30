Τράπεζες στην Ασία, μεταξύ αυτών και οι μεγαλύτερες στη Σιγκαπούρη, εντείνουν τους ελέγχους τους στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα πιο πρόσφατα μοντέλα έχουν προκαλέσει ανησυχία ότι οι χάκερ θα μπορούσαν να εντοπίσουν ευπάθειες ταχύτερα και να εξαπολύσουν ευρύτερες κυβερνοεπιθέσεις.

Η Anthropic έχει λανσάρει το Claude Mythos Preview στο πλαίσιο του Project Glasswing, ενός προγράμματος κυβερνοασφάλειας με περιορισμένη πρόσβαση. Η JPMorgan Chase είναι δημόσια ανακοινωμένος συνεργάτης στο λανσάρισμα, ενώ η Goldman Sachs, η Citigroup, η Bank of America και η Morgan Stanley έχουν πρόσβαση στο μοντέλο ή το δοκιμάζουν ήδη, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και στελέχη των εταιρειών.

Το Mythos είναι το πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic έως σήμερα και έχει σχεδιαστεί για αμυντικές εφαρμογές κυβερνοασφάλειας. Οι δυνατότητές του έχουν προκαλέσει ανησυχία, καθώς η εταιρεία αποκάλυψε ότι η δοκιμαστική έκδοση εντόπισε «χιλιάδες» σοβαρές ευπάθειες σε «όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης».

Την Πέμπτη, η αυστραλιανή εποπτική αρχή προειδοποίησε ότι οι τράπεζες δεν συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. «Αυτό που κάνει το Mythos… είναι ότι ενισχύει τον κίνδυνο», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της DBS Group, Tan Su Shan, στη διάρκεια ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

«Από την άποψη της ταχύτητας, κινείται γρηγορότερα στην αγορά, ενώ από την άποψη του όγκου, η επιρροή του είναι εκτεταμένη», πρόσθεσε. Η Tan σημείωσε ότι οι επιτιθέμενοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εργαλεία για να εντοπίζουν αδυναμίες ταχύτερα, αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να αμύνονται πιο αποτελεσματικά. Η DBS εξακολουθεί να θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη «καθαρά θετική», επικαλούμενη οφέλη στην ανάπτυξη κώδικα και στις λειτουργίες.

Η Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Σιγκαπούρης, υπογράμμισε ότι υποστηρίζει τη «υπεύθυνη χρήση» της τεχνητής νοημοσύνης μετά από αυστηρούς ελέγχους. «Όλες οι λύσεις αυτού του είδους υποβάλλονται σε σχολαστική αξιολόγηση και επικύρωση πριν από την υλοποίηση», δήλωσε ο Praveen Raina, επικεφαλής λειτουργιών και τεχνολογίας του ομίλου, σε ανακοίνωση προς το Reuters.

Η United Overseas Bank (UOB), η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της πόλης-κράτους, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί «στρατηγικό πυλώνα» του ψηφιακού μετασχηματισμού της, ωστόσο η χρήση της διέπεται από «υφιστάμενους ελέγχους κυβερνοασφάλειας και σαφείς εσωτερικούς κανόνες». «Ακολουθούμε μια πειθαρχημένη και υπεύθυνη προσέγγιση στην καινοτομία», δήλωσε εκπρόσωπος της UOB στο Reuters.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Standard Chartered, Bill Winters, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Mythos της Anthropic αποτελεί «εντυπωσιακή απεικόνιση» μιας ευρύτερης τάσης αυξανόμενων κινδύνων στον κυβερνοχώρο, αν και υπογράμμισε πως η τράπεζα είναι καλά προετοιμασμένη. «Είναι αυτή μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη περίοδος; Όχι, δεν το νομίζω. Αυτή η απειλή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια», είπε, προσθέτοντας ότι «απλώς το επίπεδο πολυπλοκότητας έχει αυξηθεί».