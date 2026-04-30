Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το Game 2 των Play-Offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν να καταλήγει στις επιλογές του για τη δωδεκάδα της αναμέτρησης.

Με στόχο το 2-0 στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four, το «τριφύλλι» θα παραταχθεί ουσιαστικά με την ίδια συνταγή όπως στο πρώτο παιχνίδι, καθώς ο Τούρκος τεχνικός δεν προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με το Game 1.

Εκτός αποστολής έμεινε και πάλι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ στις διαθέσιμες επιλογές βρίσκονται κανονικά οι Τολιόπουλος και Γκριγκόνις.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει τους:

Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο, Μάριους Γκριγκόνις, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ντίνο Μήτογλου, Κένεθ Φαρίντ, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.