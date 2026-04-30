Με 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα, στα τρένα και στον προαστιακό, καθώς και στα πλοία στην αυτιανή Εργατική Πρωτομαγιά.

Ακινητοποιημένα όλη την ημέρα θα είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ). Επίσης, δεν θα κινηθεί κανένα τρένο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα λειτουργήσουν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην αρχή και στο τέλος της βάρδιας. Κανονικά θα κινούνται τα λεωφορεία των περιαστικών γραμμών της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς ζητούν δημόσιες, ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από θεομηνίες. Τέλος, διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η απεργία θα τεθεί σε ισχύ από τις 00:01 της Παρασκευής και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις, ειδικά προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες και τα πρακτορεία για την τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη με προσωπικό ασφαλείας θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ θα συμμετάσχει με 24ωρη απεργία στις καθιερωμένες κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά.

Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

Σε αναστολή λειτουργίας τίθενται για 7 ώρες τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 09:00 έως τις 16:00 αναστέλλεται η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.