Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια παράνομου οίκου ευγηρίας στους Αμπελόκηπους, όπου, σύμφωνα με την Αστυνομία, ηλικιωμένοι φιλοξενούνταν κάτω από άθλιες συνθήκες. Την υπόθεση αποκάλυψε καταγγελία συγγενούς μιας εκ των τροφίμων, που έκανε λόγο για συνθήκες απόλυτου εφιάλτη.

Πρόκειται για χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, ιδιοκτησίας 72χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη από τις αρχές. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η ίδια κατηγορείται και για παράβαση του νόμου περί προστασίας των ζώων, καθώς στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και ζώα. Για το λόγο αυτό της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 6.500 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία της κόρης μιας ηλικιωμένης που διέμενε στον οίκο. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια απαίτησε εκβιαστικά περισσότερα χρήματα από τα αρχικά συμφωνηθέντα, απειλώντας ότι θα απομακρύνει τη μητέρα της από τον χώρο.

Η γυναίκα μετέφερε τότε τη μητέρα της σε νοσοκομείο, όπου –όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ.– διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Έφοδος και αποκαλύψεις

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί και υπάλληλοι της Περιφέρειας πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια ως οίκος ευγηρίας. Εκεί εντόπισαν ακόμη τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά της 72χρονης, που πρόκειται να απολογηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου ενώπιον του ανακριτή.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών έναντι 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας».

Όπως διευκρινίζεται, «η κατηγορούμενη απαιτούσε οι φιλοξενούμενες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο και κάθε επικοινωνία να γίνεται αποκλειστικά μέσω της ίδιας».

Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η δράστιδα δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης πως θα την εγκατέλειπε σε κάδο απορριμμάτων, αν δεν της κατέβαλλε το ποσό των 2.000 ευρώ».