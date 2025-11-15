Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση άγριας κακοποίησης μίας 89χρονης γυναίκας σε ιδιωτικό οίκο ευγηρίας, όπως καταγγέλλει ο εγγονός της. Η ηλικιωμένη, που φιλοξενούνταν στη δομή, υπέστη βαριές κακώσεις και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Η κυρία Μαρία, σύμφωνα με τον εγγονό της, ήταν υγιής, δραστήρια και πλήρως διαυγής πριν εισαχθεί στο γηροκομείο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η κατάσταση της γιαγιάς του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ημέρες.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν ενός φυσιολογικού ανθρώπου, έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. 1.000€ τον μήνα, σημειωτέον ότι η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850€ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα αποκάλυψαν την 89χρονη γεμάτη μελανιές και χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες που προκαλούν αποτροπιασμό. «Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», ανέφερε οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

Ο εγγονός της κατήγγειλε ότι οι υπεύθυνοι του οίκου ευγηρίας υποστήριξαν πως η ηλικιωμένη έπεσε και τραυματίστηκε. Ωστόσο, οι γιατροί που την εξέτασαν διαβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για βάναυση κακοποίηση.

«Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Λέει ‘η γιαγιά έπεσε’. Λέω ‘πώς έπεσε’; Βλέπετε τη γιαγιά εδώ ότι είναι χτυπημένη. Το αριστερό πόδι κάτω είναι πατημένο, μαυρισμένο. Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;», είπε ο εγγονός της.

«Η γιαγιά σήμερα θα ζούσε»

Ο εγγονός της 89χρονης περιέγραψε πως τη βρήκε με σπασμένα πλευρά και χωρίς οξυγόνο. «Εκεί που εγώ έμεινα ενεός, γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Αυτό δημιούργησε θλάση στον πνεύμονα και πρόβλημα στην αναπνοή. Το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου άντεξε έναν ολόκληρο μήνα», τόνισε.

Όταν οι συγγενείς αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, την απομάκρυναν από το γηροκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους γιατρούς, η υγεία της είχε ήδη επιβαρυνθεί ανεπανόρθωτα. «Το στρώμα ήταν έξω στο μπαλκόνι και κοιμόταν σε ένα βρόμικο με ακαθαρσίες αφρολέξ. Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της, το μπράτσο της μαυρισμένο, το προσωπάκι της μαυρισμένο και η γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Θα ζούσε 100%. Η γυναίκα δεν έπασχε από τίποτα. Ήταν πιο υγιής από μένα», κατέθεσε οικογενειακή φίλη.

«Αυτά είναι από κακοποίηση, μου λέγανε. Για αυτό και πήγε ο ιατροδικαστής. Είναι οφθαλμοφανές ότι η γιαγιά δεν έπεσε. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, δεν μπορεί να είναι πατημένο το πόδι του πάνω στο κουτεπιέ. Η όλη κατάσταση εκεί έχει να κάνει με ‘ξέπλυμα’ ανθρώπων. Ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς και να μην ξανασυμβεί αυτό σε κανέναν άλλον άνθρωπο», είπε ο εγγονός της συγκλονισμένος.

Η 89χρονη κυρία Μαρία κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο. Οι συγγενείς και οι φίλοι της ζητούν δικαιοσύνη, θεωρώντας τον θάνατό της άδικο και αποτέλεσμα κακομεταχείρισης.