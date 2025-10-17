Ντετέκτιβ αναγκάστηκε να γίνει μια μητέρα, που εξαιτίας ενός χειρουργείου στο οποίο υποβλήθηκε, εμπιστεύτηκε το ΑΜΕΑ παιδί της σε ένα ειδικό κέντρο υποστήριξης και ανακάλυψε ότι το κακοποιούσαν μαζί με άλλα παιδιά οι φροντιστές του.

Η Ασπασία Σαριδάκη μιλώντας στο OPEN ανέφερε, ότι όλα ξεκίνησαν όταν έσπασε το πόδι της και δεν μπορούσε να μετακινηθεί, με αποτέλεσμα το παιδί της να είναι κλεισμένο στο σπίτι. Έτσι, έψαξε και βρήκε ένα κέντρο υποστήριξης παιδιών ΑΜΕΑ. Το παιδί πηγαινοερχόταν στη δομή για τρεις μήνες και όλα έμοιαζαν ιδανικά, ειδικά από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι έστελναν φωτογραφίες, στις οποίες η μικρή χαμογελούσε. Η μητέρα όμως διαισθανόταν, ότι κάτι πήγαινε λάθος.

Μπροστά στη φαινομενική ευτυχία της κόρης της, δεν έδωσε σημασία στη διαίσθησή της, μέχρι που παρατήρησε, ότι η κόρη της παρότι μαυρίζει εύκολα στον ήλιο, πήγαινε για 10 μέρες καθημερινά στη παραλία για μπάνιο, αλλά δεν έπαιρνε χρώμα. Η μητέρα λοιπόν παίρνοντας κιάλια και παρά το γεγονός ότι περπατούσε με ιδιαίτερη δυσκολία, βρήκε την παραλία που επισκέπτονταν η δομή, στήθηκε για ώρες και τότε είδε την κακοποίηση. Οι φροντιστές έβαζαν λίγα-λίγα τα παιδιά να βραχούν στη θάλασσα για περίπου ένα λεπτό, όπως λέει και αμέσως τα φωτογράφιζαν, ώστε να φαίνεται πως διασκεδάζουν. Στη συνέχεια τα οδηγούσαν πίσω στο πούλμαν, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τα επόμενα.

Η γυναίκα έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ λίγους μήνες αργότερα έμαθε από τις ειδήσεις, ότι το συγκεκριμένο κέντρο υποστήριξης κατηγορήθηκε από άλλους γονείς για κακοποίηση των παιδιών, που φαινομενικά φρόντιζε.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μάνας

«Χτύπησα και χειρουργήθηκα, οπότε το παιδί μου ήταν πολύ καιρό μέσα στο σπίτι. Έψαχνα να βρω ένα κέντρο, που να μπορεί να προσφέρει τη μεταφορά του παιδιού από και προς το σπίτι. Έτσι, βρήκα αυτό» είπε αρχικά και συνέχισε: «Στη διάρκεια των τριών μηνών είχα αρκετές ενδείξεις, αλλά δεν σας κρύβω, ότι υπήρχε πάντα μια δικαιολογία. Ενστικτωδώς κάτι που έλεγε, ότι δεν πάει καλά, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα έλεγα, ότι το παιδί ήταν τουλάχιστον εκτός σπιτιού, γιατί ήταν κλεισμένο μέσα ενάμιση χρόνο. Ταυτόχρονα, λάμβανα φωτογραφίες με την κόρη μου να είναι ευτυχισμένη, να είναι στη θάλασσα να κάνει τα μπάνια της».

«Αυτό που μου κίνησε την περιέργεια, ήταν το καλοκαίρι στη διάρκεια του καλοκαιρινού καμπ, όταν τα παιδιά πήγαιναν σε καθημερινή βάση και έκαναν μπάνιο στη θάλασσα, παρατήρησα ότι ενώ το παιδί μου μαυρίζει πολύ έντονα και μέσα σε 2-3 μέρες γίνεται κατάμαυρη, είχαν περάσει 10 μέρες και ήταν κάτασπρη. Επειδή ήταν η περίοδος που ήμουν σε ανάρρωση στο γύψο, κάλεσα ένα ταξί και πήρα σβάρνα όλες τις παραλίες, για να δω από τις φωτογραφίες που είχα, την παραλία που γίνεται το καμπ» είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε, ότι «τη βρήκα, πήγα στήθηκα εκεί από τις 7:00 το πρωί, για να μη δώσω στόχο, επειδή ήμουν ένα γύψο και ένα πι, οπότε θα έδινα στόχο. Είχα κανονικά κιάλια και είδα να συμβαίνει το εξής σοκαριστικό. Κατά τις 12:00 ήρθαν δύο πούλμαν και είδα τις δύο κυρίες που έχουν τη δομή, να κατεβάζουν τρία τρία τα παιδιά, για ούτε ένα λεπτό στη θάλασσα. Τα έσπρωχναν να τα βγάλουν φωτογραφία, να την στείλουν σε εμάς τους αδαείς γονείς που ήμασταν στον κόσμο μας, ότι τα παιδιάς περνάνε υπέροχα. Στο διάστημα των τριών ωρών γινόταν αυτό. Τα υπόλοιπα ήταν μέσα στο πούλμαν, χωρίς Air condition, χωρίς τίποτα».