Τίτλοι τέλους για την συγκλονιστική υπόθεση δύο ανήλικων παιδιών στα Χανιά, που κακοποιούνταν από τη μητέρα και τον πατριό τους, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία από κοινού.

Η υπόθεση δικάστηκε την Τρίτη (14/10/2025) στο Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων και είχε αποκαλυφθεί το 2019, όταν η τότε 15χρονη κόρη εμφανίστηκε στο σχολείο με μώλωπες και με κουκούλα για να καλύψει το κούρεμά της, που της είχε κάνει η μητέρα της.

Η κατάσταση της κοπέλας κινητοποίησε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία ενημέρωσε την αστυνομία. Κατά την αστυνομική επέμβαση, τα παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με τη μητέρα και τον πατριό τους.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το κακοποιητικό περιβάλλον και η επιμέλεια δόθηκε στον βιολογικό τους πατέρα, που ζούσε εκτός Χανίων. Από τότε προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους υπό την προστασία και τη φροντίδα του.

Η 21χρονη πλέον κόρη κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο και περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσαν εκείνη και ο αδερφός της, σοκάροντας το ακροατήριο. Η 48χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 5 μήνες και ο 56χρονος πατριός σε 3 χρόνια και 5 μήνες, με τις ποινές να είναι μετατρέψιμες σε χρηματικό πρόστιμο 5 ευρώ την ημέρα, συν 2.500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.