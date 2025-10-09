Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε το μπάνιο για μια οικογένεια από τη Γερμανία σε δημοφιλή παραλία των Χανίων. Ο 71χρονος άνδρας κολυμπούσε μαζί με τον 48χρονο γιο του στα Φαλάσαρνα όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και έσπευσαν να τους βοηθήσουν, τραβώντας τους εκτός θάλασσας και παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες, ο 71χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο γιος του επανήλθε, χάρη στις υπεράνθρωπες ενέργειες των παρευρισκομένων.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισάμου, το οποίο μετέφερε τους δύο άνδρες στο νοσοκομείο Χανίων. Ο 48χρονος παραμένει για νοσηλεία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 71χρονου.

Σημειώνεται ότι στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, καθώς η ναυαγοσωστική περίοδος είχε ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου.