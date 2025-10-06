Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 70χρονου Ιταλού τουρίστα στα Χανιά, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ περπατούσε σε δύσβατο μονοπάτι στην περιοχή της Παλαιόχωρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο άτυχος άνδρας ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και κατέρρευσε μπροστά στους συνοδοιπόρους του. Εκείνοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν τον περιπατητή σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, ο 70χρονος δυστυχώς δεν τα κατάφερε.