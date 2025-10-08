Μία 49χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, έπειτα από πτώση στις σκάλες πολυκατοικίας στο κέντρο των Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν η γυναίκα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο κενό του κλιμακοστασίου μεταξύ πρώτου ορόφου και ισογείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το συμβάν αντιλήφθηκε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή της στη ΜΕΘ.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ατύχημα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.