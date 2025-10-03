Δύο νεαροί συνελήφθησαν στην Τροιζήνα, αφού αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δράστες, ηλικίας 24 και 18 ετών, προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ρεύματος .

προσποιήθηκαν τους . Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ηλικιωμένες, προσπαθώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Η σύλληψη έγινε ύστερα από άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας στην περιοχή των Μεθάνων .

έγινε ύστερα από άμεση κινητοποίηση της στην περιοχή των . Κατασχέθηκαν το όχημα και τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων .

. Ο 24χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια , η οποία είχε αφαιρεθεί για 30 ημέρες.

, η οποία είχε αφαιρεθεί για 30 ημέρες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 18 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Τροιζήνας. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να εξαπατήσουν ηλικιωμένες γυναίκες.

Το πρωί της 2ας Οκτωβρίου, οι δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με δύο ηλικιωμένες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροιζήνας και του Σταθμού Μεθάνων εντόπισαν το ύποπτο όχημα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στα Μέθανα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για διάστημα 30 ημερών. Το όχημα, καθώς και τα κινητά τους τηλέφωνα, κατασχέθηκαν από τις Αρχές.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.