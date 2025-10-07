Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας ένας 52χρονος Ουκρανός οδηγός στην Αθήνα, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός κινούμενος στην οδό Φυλής, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προχώρησαν σε αλκολομέτρηση, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος είχε αλκοτέστ 0,97mg/l. Επιπλέον, ο οδηγός δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.