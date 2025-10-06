Μία 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, προκαλώντας την παρέμβαση των αρχών.

Μετά από σχετική καταγγελία, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου προσωρινά υπεύθυνου του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται ότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού από ανήλικη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε εμφανή κατάσταση μέθης, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα.