Δεκάδες περιστατικά με ανηλίκους που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ καταλήγουν καθημερινά στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους έχει γίνει αυστηρότερο, ολοένα και περισσότεροι έφηβοι μεταφέρονται στα νοσοκομεία σε κατάσταση μέθης – αρκετοί μάλιστα σε ημικωματώδη κατάσταση.

Όπως εξήγησε στο MEGA ο υπεύθυνος των ΤΕΠ του Παίδων «Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος, το αλκοόλ καθιστά ουσία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες. «Μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της συμπεριφοράς, αλλά και σε απώτερες συνέπειες, με πιο γνωστή τη βλάβη στο συκώτι. Επιβαρύνει επίσης το ήπαρ και το καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνει την αρτηριακή πίεση και διαταράσσει τα επίπεδα σακχάρου», τόνισε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι αυτή την περίοδο, σε κάθε εφημερία του νοσοκομείου εμφανίζεται τουλάχιστον ένας έφηβος που έχει κάνει κατάχρηση αλκοόλ.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη να εφαρμοστούν με συνέπεια τα μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.