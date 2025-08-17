Σε πέντε συλλήψεις διοργανωτών πάρτι στο οποίο μέθυσε ανήλικη και εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση, προχώρησε η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, συνελήφθησαν, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο το απόγευμα, σε χωριό του Βάλτου πέντε ημεδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων. Οι συλλήψεις έγιναν από Αστυνομικούς Τμήματος Εμπεσού.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου κατά τη διεξαγωγή πάρτι νεολαίας σε υπαίθριο χώρο, μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείου Αγρινίου και ακολούθως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.