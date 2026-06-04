Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο καλοκαίρι, καθώς οι εξελίξεις που έρχονται αναμένεται να φέρουν σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς. Η περασμένη σεζόν ολοκληρώθηκε με αρνητικό πρόσημο, αφού ο Δικέφαλος δεν κατάφερε να πετύχει τους βασικούς του στόχους στο φινάλε της χρονιάς.

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε το ποδοσφαιρικό τμήμα κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της αγωνιστικής περιόδου, η εικόνα των τελευταίων μηνών οδήγησε τη διοίκηση στην ανάγκη να επανεξετάσει συνολικά την κατάσταση.

Έτσι, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες ενέργειες που αποσκοπούν σε μια ουσιαστική αναδιοργάνωση του συλλόγου. Οι άνθρωποι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ δείχνουν αποφασισμένοι να κινηθούν με προσοχή και σταθερότητα.

Στόχος τους είναι να αποφύγουν βεβιασμένες αποφάσεις που στο παρελθόν δημιούργησαν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, το βάρος δεν πέφτει αποκλειστικά στην ταχύτητα των κινήσεων, αλλά κυρίως στην ποιότητα των επιλογών και στο τελικό αποτέλεσμα.

Την ίδια στιγμή, προχωρούν και οι διαδικασίες που αφορούν τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως το νέο αθλητικό κέντρο, με τους υπεύθυνους του πρότζεκτ να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις από κρατικούς και δημοτικούς φορείς προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τη Νέα Τούμπα μέσω της εταιρείας Φωλιά του Δικέφαλου Αετού, με τους τεχνικούς συμβούλους και τους αρχιτέκτονες να επεξεργάζονται κάθε λεπτομέρεια του μεγάλου έργου.