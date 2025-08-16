Την ικανοποίησή του για την ενέργεια του τράπερ Ρακ να διακόψει τη συναυλία του επειδή ένας 15χρονος θαυμαστής έπινε αλκοόλ εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ.

«Συγχαίρω τον τράπερ Ρακ για αυτή του την αντίδραση. Εάν όλοι μας έχουμε την ίδια αντίδραση όταν μπροστά μας πίνουν αλκοόλ ανήλικοι παραβιάζοντας το νόμο, θα σώσουμε ζωές», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, παραπέμποντας και σε πρόσφατο περιστατικό στα Χανιά όπου ένας 14χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι.

Στη viral σκηνή που έγινε θέμα στο TikTok, ο Ρακ σταμάτησε τη συναυλία και απευθύνθηκε στον ανήλικο: «Το πίνεις και πας νοσοκομείο… Μην ξαναπιείς μπροστά μου», τον προειδοποίησε με έντονο ύφος. Το βίντεο διαδόθηκε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την ανάρτησή του, ο υπουργός υπενθύμισε τον πρόσφατο νόμο που απαγορεύει την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους και κάλεσε όλους να συμβάλουν στην προστασία τους.