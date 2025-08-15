Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης 14 Αυγούστου ένα 14χρονο παιδί, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το neakriti.gr, ο ανήλικος συμμετείχε σε πανηγύρι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί βοήθεια και να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον εξέτασαν, επιβεβαίωσαν ότι ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.