Ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού έχασε τη ζωή του από πυρά της αστυνομίας στην Καλιφόρνια χθες, Τετάρτη, αφού κρατούσε ομήρους σε τραπεζικό κτίριο, στους οποίους είχε τοποθετήσει εκρηκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η επιχείρηση διάρκειας 15 ωρών ξεκίνησε όταν ο 41χρονος Άντονι Σιρλς-Χάρις εισέβαλε την Τρίτη το πρωί, κουβαλώντας εκρηκτικά, σε κτίριο γραφείων της Chase Bank στο Μπέικερσφιλντ, περίπου δύο ώρες βόρεια του Λος Άντζελες.

Ο πρώην στρατιωτικός, με σοβαρό ιστορικό σεξουαλικών αδικημάτων και βίας, οχυρώθηκε στον δεύτερο όροφο, κρατώντας δέκα ανθρώπους, ενώ στο ίδιο κτίριο στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες και η τοπική εκπαίδευση.

Όπως δήλωσε ο αστυνομικός αξιωματικός Τζέρεμι Μπλέικμορ, ο δράστης είπε στους διαπραγματευτές ότι είχε ζωστεί εκρηκτικά και είχε τοποθετήσει βόμβες και σε ομήρους, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις αρχές.

Το FBI κινητοποίησε ειδικευμένη μονάδα σε υποθέσεις ομηριών. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά οι διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα, ομάδα διάσωσης ομήρων του FBI επενέβη και εξουδετέρωσε τον δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε. Όλοι οι όμηροι διασώθηκαν σώοι από σωματικής πλευράς, σημείωσε ο ειδικός πράκτορας Σιντ Πατέλ, προσθέτοντας ότι θα λάβουν ψυχολογική υποστήριξη.

Μέχρι στιγμής, ούτε η τοπική αστυνομία ούτε το FBI έχουν δώσει εκτίμηση για τα κίνητρα του δράστη.