Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας που έπεσε με ταξί στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026), ύστερα από εκτεταμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.

Το όχημα βούτηξε στη θάλασσα από την Πύλη Ε4 του λιμανιού, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή αυτοκτονία. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή και ξεκινώντας επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για την υποστήριξη των ερευνών.

Δύτες κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα μέσα από το βυθισμένο ταξί, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς είχε χάσει τη ζωή του. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο παρέλαβε τη σορό του από το σημείο.

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα, στην περιοχή έφτασε γερανοφόρο, το οποίο ξεκίνησε την επιχείρηση ανέλκυσης. Το σημείο όπου κατέληξε το ταξί έχει βάθος που ξεπερνά τα οκτώ μέτρα, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες των διασωστών.