Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και εκβιάσεις.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου 2026, οπότε και είχαν γίνει οι πρώτες συλλήψεις μελών της οργάνωσης.

Η αρχική επιχείρηση του Μαρτίου

Όπως είχε ανακοινωθεί στις 7 Μαρτίου, η ΔΑΟΕ είχε εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής τους αξίας.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, εκβιάσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και αναβολικών ουσιών.

Ο τρόπος δράσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη οργάνωση με διαρκή δράση τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Προσέγγιζαν τα θύματά τους παρουσιάζοντας εαυτούς ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και επικαλούμενοι προσωρινή έλλειψη ρευστότητας. Υποσχόμενοι πώληση χρυσών λιρών σε χαμηλές τιμές, αποσπούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά χωρίς ποτέ να παραδίδουν τα υποτιθέμενα νομίσματα.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, οι δράστες φέρονται να προέβαιναν σε απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείκνυαν και όπλα.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Συνελήφθη επίσης συγγενικό τους πρόσωπο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια.

Από τις κατασχέσεις προέκυψαν, μεταξύ άλλων: 52.930 ευρώ, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα (εκ των οποίων ένα κλεμμένο), 5 όπλα, πολυάριθμα κοσμήματα, 43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός παρακολούθησης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι υποθέσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να υπερβαίνει το 1.093.000 ευρώ.

Οι επόμενες διαδικασίες

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία είχαν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τον επιπλέον συλληφθέντα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.