Ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Τακλής μίλησε για την παρουσία καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εξηγώντας ποια είδη εμφανίζονται συχνότερα και πόσο ασφαλή είναι τα νερά για τους λουόμενους.

Όπως ανέφερε, τα πιο κοινά είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι ο καρχαρίας μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας –ο οποίος παρατηρείται κυρίως τον Μάιο– καθώς και ο εξαβράγχιος καρχαρίας που ζει σε μεγάλα βάθη. Ο κ. Τακλής σημείωσε επίσης ότι υπάρχουν είδη που αλιεύονται, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο.

Σχολιάζοντας τα περιστατικά επιθέσεων, τόνισε ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχουν τρόποι για να απωθήσει κανείς έναν καρχαρία, χρησιμοποιώντας το χέρι του, καθώς –όπως είπε– οι καρχαρίες είναι «περίεργα είδη και δεν επιτίθενται έτσι απλά».

Ο θαλάσσιος βιολόγος πρόσθεσε ότι «τον Μάιο βλέπουμε περισσότερο τους γαλάζιους καρχαρίες να εμφανίζονται και σε ρηχά νερά, καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν», υπογραμμίζοντας πως η παρουσία τους είναι φυσικό φαινόμενο και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως: