Ο προγραμματισμός του Άρη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου περιλαμβάνει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Ένα από αυτά, όχι και τόσο προβεβλημένο, είναι αυτό των «μικρών».

Η συζήτηση αυτή αναζωπυρώνεται μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της Κ19, η οποία έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Πρόκειται για μια γενιά ποδοσφαιριστών που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ομάδας.

Οι Ρούμπεν Ρέγες και Μιχάλης Γρηγορίου έχουν ήδη αξιολογήσει θετικά αρκετούς παίκτες της δεύτερης ομάδας, καθώς και νεαρούς που διαθέτουν επαγγελματικό συμβόλαιο αλλά αγωνίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με την Κ19 κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Οι Κάμτσης, Παπασαραφιανός, Χαρούπας και Καράι δεσμεύονται ήδη με συμβόλαια και για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα, ο Κάμτσης ήταν ο τελευταίος που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, έπειτα από σχετική εισήγηση των Ρέγες και Χιμένεθ τον περασμένο χειμώνα.

Παράλληλα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται αποκλειστικά στην Κ19 και αναμένεται να συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή προετοιμασία, με στόχο να διεκδικήσουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι Αντωνιάδης, Σιταράς και Ατρείδης, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας, συγκαταλέγονται στους βασικούς υποψηφίους για να βρεθούν στην προετοιμασία, ενδεχομένως μαζί με έναν ή δύο ακόμη νεαρούς ποδοσφαιριστές.