Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν έτοιμος να πάρει τις βαλίτσες του και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά εν τέλει… μένει Ηράκλειο.

Ο 30χρονος άσσος ήταν σε προχωρημένες επαφές με τον Άρη το τελευταίο διάστημα και με αποκορύφωμα την περασμένη εβδομάδα, όταν και συναντήθηκε με τον Θεόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα. Μία συνάντηση από την οποία…έβγαινε ως κλίμα ότι υπάρχει θετική διάθεση για συνεργασία και με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στα περισσότερα. Κάτι το οποίο επιβεβαιωνόταν και από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, όπως και από το περιβάλλον του.

Παρόλα αυτά, η ανατροπή έγινε από τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έκαναν τη δική τους ρελάνς και εν τέλει κρατούν τον Φούντα στο Ηράκλειο, προαναγγέλοντας μάλιστα αυτή την εξέλιξη και μέσα από τα social media.