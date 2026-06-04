Μέσα σε λίγες ώρες ο Άρης δεν έγινε απλά «talk of the town» αλλά ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης.΄

Η «βόμβα» που έγραφε πάνω το όνομα του Βασίλη Σπανούλη… έσκασε και ο κρότος ξεπέρασε με ταχύτητα… αστραπής τα ελληνικά σύνορα. Και πώς να γίνει διαφορετικά, όταν ο Άρης έδωσε τα χέρια με ένα από τα πιο hot ονόματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Με έναν θρύλο των ευρωπαϊκών παρκέ και ίσως το next big thing των πάγκων.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης… ξεδίψασε ένα ολόκληρο κλαμπ, το οποίο γνώριζε από πέρυσι ότι το μπασκετικό του τμήμα έμπαινε σε άλλη μοίρα. Οτι είχε πλέον εκείνες τις βάσεις που σταδιακά θα χτιστεί πάνω τους εκείνο το οικοδόμημα που θα επαναφέρει την ομάδα στην elite της Ευρώπης. Έλειπε απλά μία σφραγίδα. Κάτι το οποίο θα έκανε ξανά κρότο, όπως η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο τέτοια εποχή πριν έναν χρόνο. Και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο με ένα όνομα του βεληνεκούς του Βασίλη Σπανούλη.

Για να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο να γράφονται όλα τα παραπάνω και να έχει πέσει το σάιτ του Άρη από την ανακοίνωση της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη, εκπονήθηκε ένα… Mission Impossible. Και ο Νίκος Ζήσης σαν άλλος… Τομ Κρουζ κατάφερε κάτι το οποίο μέχρι πριν λίγους μήνες συζητιόταν αλλά φάνταζε περισσότερο ως όνειρο παρά ως κάτι ρεαλιστικό.

Μέσα σε δύο μήνες άλλαξαν όλα

Αν ρωτούσε κάποιος τον Ζήση πριν δύο μήνες για τον κουμπάρο και επιστήθιο φίλο του, θα ήταν απόλυτος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αναλάβει τον Άρη. Ο Σπανούλης είχε μόλις φύγει από τη Μονακό και φάνταζε σχεδόν δεδομένο ότι θα καθίσει σε πάγκο της Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Άλλωστε οι προτάσεις άρχισαν να… σκάνε από νωρίς στα πόδια του, αλλά είτε τις απέρριπτε -όπως τη Ντουμπάι σύμφωνα με πληροφορίες- είτε περίμενε κάτι καλύτερο. Κάτι από το πάνω ράφι.

Και εκεί άρχισε σταδιακά να αλλάζει η κατάσταση. Εκεί ο Ζήσης, με…καύσιμο την φιλοδοξία του, άρχισε να ασχολείται με το ακατόρθωτο για να το κάνει πιθανό. Μία δύσκολη αποστολή, στην οποία έπρεπε να παίξει σε διπλό ταμπλό. Διότι δεν ήταν μόνο ο Σπανούλης που χρειαζόταν… ψηστήρι, αλλά και ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη μπήκε στη διαδικασία να επισπεύσει το πλάνο πενταετίας που είχε αρχικά στο μυαλό του. Να ρίξει, δηλαδή, στο τραπέζι επταψήφιο νούμερο για προπονητή και οκταψήφιο για μπάτζετ, τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του. Και το έκανε αποκλειστικά για τον Βασίλη Σπανούλη, δίνοτας το πράσινο φως στον Ζήση όταν συναντήθηκαν στην Αθήνα πριν μερικές εβδομάδες.

Το turning point των επαφών

Ο Ζήσης είχε… φυτέψει την ιδέα στο μυαλό του Σπανούλη σαν σπόρο και την καλλιεργούσε σχεδόν καθημερινά. Την… πότιζε με τα νέα οικονομικά δεδομένα, το μεγάλο μπάτζετ που θα είχε να διαχειριστεί. Δεν ήταν όμως μόνο τα λεφτά. Αυτά, ο Σπανούλης τα έβρισκε κι άλλου.

Εκεί που ο Άρης κέρδισε τον Σπανούλη ήταν στη μεγάλη εικόνα. Τον έβαλε στο κέντρο ενός πρότζεκτ επιστροφής του Άρη στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ την επόμενη τριετία. Ένας Άρης διεκδικητής τίτλων, με στόχο να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα μέσω της κατάκτησης του Eurocup και φυσικά να μπει…σφήνα στο δίπολο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Του έδωσε κίνητρα που… ηχουν σαν καμπανάκια σε έναν άνθρωπο που είναι… ποτισμένος με πρωταθλητισμό. Και αν βάλουμε ως… κερασάκι ότι θα είναι ξανά κοντά στην οικογένειά του, τότε οι δύο πλευρές έφυγαν από το φλερτ και προχώρησαν βήμα-βήμα προς την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal.

Μην παραλείπουμε φυσικά και την οικογένεια Αντετοκούνμπο που…έβαλε και αυτή το χεράκι της στην όλη υπόθεση. Ο Γιάννης εκτιμάει απεριόριστα τον Σπανούλη και μοιάζει λογικό να… έσπρωξε την έλευσή του στον Άρη. Ένας Άρης για τον οποίο τα βράδια της δεκαετίας του 80′ είναι αρκετά μακρινά. Τώρα, όμως, νιώθει ότι πιο κοντά του είναι εκείνα τα βράδια που έρχονται.