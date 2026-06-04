Στο πλαίσιο δοκιμών, που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, επιλεγμένων συσκευών αερίου, όπως ψησταριές, εστίες αερίου και εστίες μαγειρέματος για κάμπινγκ, διαπιστώθηκε ότι το 73 % δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τις επιδόσεις και την τεκμηρίωση του προϊόντος. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας εκστρατείας δοκιμών προϊόντων που διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς υπέβαλαν σε δοκιμές 74 προϊόντα: 35 ψησταριές με ή χωρίς πλευρικό καυστήρα, 23 εστίες μαγειρέματος για κάμπινγκ και 16 εστίες αερίου. Τα προϊόντα αγοράστηκαν από φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από αρχές εποπτείας της αγοράς σε 13 χώρες με μέση τιμή τα 170 ευρώ.

Οι περισσότερες αποτυχίες (23 δείγματα· 31 %) οφείλονταν στην έλλειψη τυπικής τεκμηρίωσης ή σήμανσης στο προϊόν ή στη συσκευασία.

Οι υπόλοιπες αποτυχίες (31 δείγματα· 42 %) οφείλονταν σε προβλήματα σχετικά με τις επιδόσεις, εκ των οποίων το συνηθέστερο ήταν η ασφάλεια σε υψηλές θερμοκρασίες – κυρίως για τις εστίες μαγειρέματος για κάμπινγκ. Για τα υπόλοιπα δύο είδη προϊόντων, οι πιο συχνές αστοχίες αφορούσαν τη διασταυρούμενη ανάφλεξη (όταν ένας καυστήρας αερίου ανάβει από τη φλόγα ενός γειτονικού καυστήρα), την ασφάλεια λειτουργίας και τη θερμοκρασία.

Εκστρατεία δοκιμών

Τα προϊόντα υποβλήθηκαν σε δοκιμές από διαπιστευμένο ανεξάρτητο εργαστήριο για τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα της ΕΕ για τις συσκευές αερίου, με βάση κριτήρια όπως ο σχεδιασμός, οι επιδόσεις, η ασφάλεια και οι σημάνσεις.

Από τις 54 αποτυχίες, 37 ταξινομήθηκαν ως χαμηλού κινδύνου, πέντε ως μέτριου κινδύνου, τέσσερις ως υψηλού κινδύνου, μία ως σοβαρού κινδύνου και μία ως μηδενικού κινδύνου, ενώ οι αξιολογήσεις των υπόλοιπων δειγμάτων βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Τα μέτρα που έλαβαν οι ΑΕΑ ήταν, μεταξύ άλλων, να δώσουν εντολή για την απόσυρση προϊόντων από την αγορά, να ζητήσουν από τους οικονομικούς φορείς να τους υποβάλλουν τεκμηρίωση και να κάνουν βελτιώσεις στα προϊόντα.

Συστάσεις

Δεδομένων αυτών των ανησυχιών, τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές για να διασφαλίσουν ότι αγοράζουν ένα προϊόν καλής ποιότητας; Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν μια νέα ψησταριά, εστία αερίου ή εστία μαγειρέματος για κάμπινγκ θα πρέπει να προτιμούν προϊόντα από αξιόπιστες πηγές στην Ευρώπη, να διασφαλίζουν ότι το προϊόν φέρει σήμανση CE και ότι το εγχειρίδιο χρήσης και οι οδηγίες ασφαλείας είναι διαθέσιμα στην εθνική γλώσσα (ή στις εθνικές γλώσσες) της χώρας τους.

Οι διαδικτυακές κριτικές καθώς και οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως το Safety Gate —το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα— και το Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς (ICSMS) είναι τα ιδανικά μέρη για να ελέγξετε αν ένα προϊόν έχει καταχωριστεί ως επικίνδυνο.

Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν ότι το προϊόν έχει υποβληθεί στην απαιτούμενη αξιολόγηση συμμόρφωσης και ότι διαθέτουν την τεκμηρίωση που το αποδεικνύει.

JACOP 2025

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας εποπτείας της αγοράς Κοινές Δράσεις για τη Συμμόρφωση των Προϊόντων (JACOP) 2025. Το JACOP, το οποίο διοργανώνεται σε χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ, συμβάλλει στη διατήρηση της ασφάλειας της ενιαίας αγοράς ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των ΑΕΑ και συντονίζοντας τις προσεγγίσεις αναφορικά με τις δοκιμές.

Καθιστά δυνατό στις ΑΕΑ να αξιολογούν από κοινού προϊόντα, να προσδιορίζουν τους κινδύνους τους και διασφαλίζουν ότι οι κατασκευαστές λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα. Το JACOP 2025 καλύπτει 11 κατηγορίες προϊόντων.

«Εκστρατείες όπως η πρωτοβουλία JACOP προστατεύουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές από επικίνδυνες συσκευές και τις ευυπόληπτες επιχειρήσεις από ανταγωνιστές που προσπαθούν να παρακάμψουν τους κανόνες της ΕΕ», δήλωσε η Vanessa Capurso, υπεύθυνη πολιτικής στη ΓΔ GROW.