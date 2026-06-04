Αν βάλει κάποιος κάτω όλα τα δεδομένα για τη μεταγραφή του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ, δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι το προφίλ του δείχνει να είναι «ταμάμ» για αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και κυρίως για τη θέση που τον προορίζει.

Ο Ουκρανός έρχεται για να κάνει αυτό που κανονικά θα έπρεπε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε να κάνουν ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς, με περισσότερη «δόση» Κοϊτά. Πιο απρόβλεπτος, με καλύτερο σουτ και ποιοτική δημιουργία. Η απόκτησή του, στο δικό μου το μυαλό, σηματοδοτεί την άμεση μετακόμιση του Μαυριτανού στο αριστερό «φτερό».

Σχεδιάζοντας σε ένα χαρτί το πώς εξελίσσεται το ρόστερ, και παίρνοντας ως δεδομένο και τον χρόνο συμμετοχής στην αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν η ΑΕΚ αποκτήσει έναν ακόμα ακραίο, πέρα από τη δεδομένη και άμεση (σχετικό είναι αυτό) ανάγκη για μεταγραφή ενός στόπερ και ενός χαφ. Ειδικά αν καταφέρει η ομάδα να προκριθεί στη league phase του Champions League τότε θα είναι υπεραπαραίτητη.

Έχει ανοίξει κουβέντα για το αν ήταν πολλά τα λεφτά για την αγορά του 30χρονου Ζουμπκόφ. Το έχω πει στο παρελθόν, θα το επαναλάβω και τώρα. Σημασία δεν έχουν τα λεφτά, αλλά αν αυτή η «επένδυση» όποιου ύψος και αν είναι αυτή, αποδώσει.

Πόσο κόστισε για παράδειγμα ο… Ρότα; Πόσο ο Μουκουντί ή ο Βίντα; Ελάχιστα σε σχέση με το πόσο κόστισαν ο Μαρσιάλ και ο Λαμέλα. Έπαιξαν όμως, έβγαλαν και με το παραπάνω τα λεφτά τους και συνεχίζουν να προσφέρουν.

Αν έκριναν στην ΑΕΚ πως ο Ζουμπκόφ είναι ο παίκτης που χρειάζονται και τους «ταιριάζει» δεν θα τους κάνω κριτική για αυτό. Όπως δεν έκανα για τον Γκεοργκίεφ ή τον Σαχαμπό, όταν η ΑΕΚ επέλεξε να τους αποκτήσει.

Θα κάνω όμως κριτική αν δω ότι πήραμε τον Βούλγαρο για στόπερ και θα τον κάνουμε δεξί μπακ αντί να πάρει ένα κανονικό παίκτη για να υπάρχει και να ανταγωνίζεται τον Ρότα. Δεν με ενδιαφέρει ούτε πόσο θα κοστίσει, ούτε το όνομά του. Η ποδοσφαιρική λογική «μετράει».