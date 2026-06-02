Ο Ολεξάνταρ Ζουμπκόφ βρίσκεται στην Ελλάδα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς η μεταγραφή του στην ΑΕΚ έχει πλέον μπει στην τελική ευθεία.

Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται μία «ανάσα» από την Ένωση, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία και τις διαδικαστικές λεπτομέρειες να απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, όπως η ανταλλαγή εγγράφων και οι υπογραφές.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να δαπανήσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο Ζουμπκόφ κουβαλά σημαντική εμπειρία από διαφορετικά πρωταθλήματα, έχοντας κατακτήσει πλήθος τίτλων στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, μετρά 4 πρωταθλήματα και 5 Κύπελλα Ουκρανίας (με 3 νταμπλ), 2 Σούπερ Καπ, 3 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ουγγαρίας, καθώς και 1 Κύπελλο Τουρκίας, αποδεικνύοντας την παρουσία του σε ομάδες με υψηλές απαιτήσεις και στόχους.